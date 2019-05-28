Близкая подруга Меган Маркл навестила ее в Виндзоре: фото

Новости шоу бизнеса: Там спортсменка сделала несколько кадров, которые появились в сети.

34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл продолжают принимать поздравления по случаю рождения первенца. Сыну герцогов Сассекских не исполнилось и месяца, как его уже пришло повидать немало звездных гостей. Среди них – теннисистка Серена Уильямс, которая является близкой подругой Меган Маркл.

Об этом свидетельствуют фото, которые Серена Уильямс опубликовала на официальной странице в Instagram. Теннисистка познакомилась с маленьким Арчи Харрисоном и навестила свою подругу Меган Маркл в ее королевском поместье Фрогмор-хауз, что в Виндзоре.

На фотографиях видно, как Серена счастливо позирует, демонстрируя интерьер в стиле королевской семьи. В частности, золотистую лепнину на стенах, винтажную мебель, роскошный камин и красный ковер. В одной из комнат Фрогмор-хауза установлено много зеркал, что сделало помещение еще больше.

Западные СМИ предполагают, что Серена Уильямс посетила Видзор по дороге в Париж, где теннисистка участвует в Открытом чемпионате Франции. Туда она отправилась в сопровождении своего мужа Алексиса Оганяна и дочери Олимпии.

Напомним, пользователи сети и журналисты обратили внимание на то, что в документе Меган написала, что она – "принцесса Соединенного Королевства".