Скачать
Вторник, 28.05.2019
Украинские военные корабли провели стрельбы в Азовском море
Украинские военные корабли провели стрельбы в Азовском море
Лифт открыт: Команда Зеленского запустила социальный проект
Лифт открыт: Команда Зеленского запустила социальный проект
Стало известно, когда Усик вернется на ринг
Стало известно, когда Усик вернется на ринг
Звезда сериала "Карточный домик" родила первенца
Звезда сериала "Карточный домик" родила первенца

Близкая подруга Меган Маркл навестила ее в Виндзоре: фото

Близкая подруга Меган Маркл навестила ее в Виндзоре: фото
12:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Там спортсменка сделала несколько кадров, которые появились в сети.

34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл продолжают принимать поздравления по случаю рождения первенца. Сыну герцогов Сассекских не исполнилось и месяца, как его уже пришло повидать немало звездных гостей. Среди них – теннисистка Серена Уильямс, которая является близкой подругой Меган Маркл.

Об этом свидетельствуют фото, которые Серена Уильямс опубликовала на официальной странице в Instagram. Теннисистка познакомилась с маленьким Арчи Харрисоном и навестила свою подругу Меган Маркл в ее королевском поместье Фрогмор-хауз, что в Виндзоре. 

На фотографиях видно, как Серена счастливо позирует, демонстрируя интерьер в стиле королевской семьи. В частности, золотистую лепнину на стенах, винтажную мебель, роскошный камин и красный ковер. В одной из комнат Фрогмор-хауза установлено много зеркал, что сделало помещение еще больше. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Je t’aime, @serena Get the full look at the link in bio: Every “Body” Needs a Tulle Skirt Signature S High Waist Briefs in Black Irresistible Tee in Black

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams)  

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Here’s to my 11million followers dance. Thanks everyone. I love all of you!!!

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams)

Интересные детали: Меган Маркл просила подругу познакомить ее с принцем Гарри

Западные СМИ предполагают, что Серена Уильямс посетила Видзор по дороге в Париж, где теннисистка участвует в Открытом чемпионате Франции. Туда она отправилась в сопровождении своего мужа Алексиса Оганяна и дочери Олимпии.

Напомним, пользователи сети и журналисты обратили внимание на то, что в документе Меган написала, что она – "принцесса Соединенного Королевства".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серена Уильямс, Принц Гарри, Знаменитости, Королевская семья, Виндзор, Подруга Меган Маркл, Мегна Маркл, Сын Меган Маркл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 28 мая – Пахомов день
02 Зеленский осмотрел позиции военнослужащих ВСУ на передовой
03 Гороскоп на сегодня, 28 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Как две капли: Алина Гросу поделилась снимком с братом
05 Вакарчук представил двух членов партии "Голос"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Курс от НБУ на 28 мая: валюта подешевела
Курс от НБУ на 28 мая: валюта подешевела
Настоящая летняя жара: синоптики рассказали, где пройдут грозовые дожди
Погода: в Украину идет настоящая летняя жара
&quot;Затишье&quot; на Донбассе: за сутки боевики четырежды обстреливали позиции ВСУ
ООС: Оккупанты четыре раза нарушили "тишину"
Племянница принцессы Дианы украсила обложку глянцевого испанского журнала
Племянница принцессы Дианы украсила обложку глянцевого испанского журнала
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь