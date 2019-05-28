СМИ: Няня, нанятая герцогиней Сассекской, уволилась спустя две недели

Новости шоу бизнеса: Няня, которую наняли после рождения малыша, не выдержала и ушла.

Среди вероятных причин увольнения то, что 37-летняя Меган Маркл предпочитает все контролировать лично.

Рождение первенца очень изменило герцогиню Сассекскую. "Меган не выдерживает, когда кто-то остается один на один с Арчи. Она игнорирует любую помощь. Никто не может заботиться о нем, кроме нее самой. Она даже не позволяет няням заниматься ребенком", – рассказал инсайдер.

Она настолько хочет уберечь Арчи Харрисона от всех, что не позволяет даже няни брать на руки ребенка. Женщина, которую наняли для помощи молодой мамочке, не выдержала даже испытательного срока и после 2 недель отказалась от вакансии.

"Меган любит контролировать все сама. Она позволяла Дории держать Арчи на руках только несколько минут. Она выходила из душа и буквально вбегала в комнату, чтобы вернуть его назад", – добавил инсайдер.

О сложном характере и чрезмерную требовательность герцогини Сассекской услышал уже весь мир. Говорят, что именно из-за нее со своих должностей увольняются старожилы Кенсингтонского и Букингемского дворцов.

Напомним, что имя 37-летней жены принца Гарри попало в словарь, расшифровывая отрицательное значение. Имя Меган Маркл, добавили в онлайн-словарь слов и выражений англоязычного сленга Urban Dictionary. Оно стало частью фразы, объяснение которой имеет не совсем приятное значение.