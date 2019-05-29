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Стало известно, какой будет свадьба Никиты Алексеева

Стало известно, какой будет свадьба Никиты Алексеева
11:28 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: По словам певца, свадьба ему нужна, чтобы получить эмоции.

Популярный украинский певец Alekseev (Никита Алексеев) признался, что не хочет пышную свадьбу - торжество должно пройти в узком кругу людей.

Об этом он рассказал в программе "Слава+". 

"Мне нужны эмоции, мне нужно вдохновение, которое окрылит меня, которое даст мне стимул. Конечно, для меня такие романтические эмоции - это пища, которая помогает мне потом в своем творчестве", - отметил певец. 

 

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Никита подчеркнул, что его свадьба должна состояться в узком кругу людей. А вот слухи о романе с участницей группы "ВИА Гра" Алексеев комментировать не стал. "Сейчас не тот момент, когда нужно об этом говорить", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Член жюри кулинарного шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова поделилась подробностями личной жизни.

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Свадьба, Знаменитости, Артист, Алексеев, Певец, Никита Алексеев, Подготовка к свадьбе.
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