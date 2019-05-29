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Очередной выход Кайли Дженнер: эффектный наряд знаменитости

Очередной выход Кайли Дженнер: эффектный наряд знаменитости
16:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: В 21 год Кайли Дженнер может похвастаться большим состоянием и популярностью.

Однако работа занимает всего небольшую часть ее времени. Звезда не отказывается от шумных вечеринок и часто сама выступает их организатором.

На Instagram-странице Кайли Дженнер показала свой образ для очередного выхода. Перед камерой одна из сестер Кардашян предстала в очень соблазнительном платье оранжевого цвета.

Экстремальное мини-платье было с соблазнительным декольте, через которое виднелась пышная грудь Кайли Дженнер без нижнего белья. Кроме этого, через прозрачную ткань платья все поклонники американки могли увидеть, что она в белых бикини.

 
 
 
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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Кайли Дженнер рассказала, чем кормит свою дочь

К такому сексапильному образу Кайли подобрала прозрачные туфли-лодочки, которые едва были видны на ее ногах. Модель сделала макияж, подведя глаза оранжевыми тенями из новой коллекции ее бренда Kylie Skin.

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Instagram, Стиль, Образ, Звезда, Знаменитость, Кайли Дженнер.
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