Очередной выход Кайли Дженнер: эффектный наряд знаменитости

Новости шоу бизнеса: В 21 год Кайли Дженнер может похвастаться большим состоянием и популярностью.

Однако работа занимает всего небольшую часть ее времени. Звезда не отказывается от шумных вечеринок и часто сама выступает их организатором.

На Instagram-странице Кайли Дженнер показала свой образ для очередного выхода. Перед камерой одна из сестер Кардашян предстала в очень соблазнительном платье оранжевого цвета.

Экстремальное мини-платье было с соблазнительным декольте, через которое виднелась пышная грудь Кайли Дженнер без нижнего белья. Кроме этого, через прозрачную ткань платья все поклонники американки могли увидеть, что она в белых бикини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Love these fan edits @splashnews Публикация от Kylie (@kyliejenner) 27 Май 2019 в 4:05 PDT

К такому сексапильному образу Кайли подобрала прозрачные туфли-лодочки, которые едва были видны на ее ногах. Модель сделала макияж, подведя глаза оранжевыми тенями из новой коллекции ее бренда Kylie Skin.