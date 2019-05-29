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Бритни Спирс продолжает радовать поклонников прекрасными спортивными формами

Бритни Спирс продолжает радовать поклонников прекрасными спортивными формами
23:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Американская поп-исполнительница, похоже, чувствует себя весьма хорошо, ведь ежедневно публикует все больше фотографий и видеороликов в своем Instagram.

28 мая она особенно порадовала фанатов, засветив свою стройную фигуру в купальнике.

 
 
 
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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Бритни Спирс является большой любительницей необычных и трендовых купальных костюмов, и продемонстрировала новый, не менее стильный летний образ. Звезда надела белый раздельный купальник с трендовым анималистическим принтом в "зебру". Звезда удобно умостилась на надувном "павлине" синего цвета и понежилась под лучами солнца.

Стоит отметить, что комментаторы восхищены фигурой Бритни Спирс, ведь даже после длительного лечения и судебной тяжбы с отцом и врачами она смогла сохранить и восстановить рельефные формы. Однако некоторые пользователи все же высказали подозрение, что это архивное фото, а сама Бритни сейчас борется с личными проблемами.

Бритни Спирс может не вернуться на сцену

Добавим, что ранее певица опубликовала видео, как она готовится к лету. На нем она примерила соблазнительные мини-шортики, коралловый топ и высокие белые носки в сочетании с красными кроссовками.

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Фигура, Бритни Спирс, Стройная фигура, Певица, Купальник.
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