Бритни Спирс продолжает радовать поклонников прекрасными спортивными формами

Новости шоу бизнеса: Американская поп-исполнительница, похоже, чувствует себя весьма хорошо, ведь ежедневно публикует все больше фотографий и видеороликов в своем Instagram.

28 мая она особенно порадовала фанатов, засветив свою стройную фигуру в купальнике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 28 Май 2019 в 6:40 PDT

Бритни Спирс является большой любительницей необычных и трендовых купальных костюмов, и продемонстрировала новый, не менее стильный летний образ. Звезда надела белый раздельный купальник с трендовым анималистическим принтом в "зебру". Звезда удобно умостилась на надувном "павлине" синего цвета и понежилась под лучами солнца.

Стоит отметить, что комментаторы восхищены фигурой Бритни Спирс, ведь даже после длительного лечения и судебной тяжбы с отцом и врачами она смогла сохранить и восстановить рельефные формы. Однако некоторые пользователи все же высказали подозрение, что это архивное фото, а сама Бритни сейчас борется с личными проблемами.

Добавим, что ранее певица опубликовала видео, как она готовится к лету. На нем она примерила соблазнительные мини-шортики, коралловый топ и высокие белые носки в сочетании с красными кроссовками.