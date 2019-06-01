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Медовый месяц продолжается: Настя Каменских показала дорогостоящий отдых

Медовый месяц продолжается: Настя Каменских показала дорогостоящий отдых
09:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 1 июня, в первый день лета, популярная певица решила порадовать поклонников очередным фото с медового месяца.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала новый снимок в Instagram, где она с новоиспеченным супругом отдыхает на яхте.

23 мая 2019 года спустя 13 лет после начала совместной работы в рамках дуэта Потап и Настя Каменских на радость публике наконец-то вступили в законные отношения. Они поженились в загородном столичном ресторане, расположенном в Голосеевском районе Киева. На свадьбе поприсутствовало большинство звезд украинского шоу бизнеса. Прессе вход был запрещен, а через день после свадьбы молодожены отправились в путешествие. Как сообщила в своем Instagram жена солиста группы Время и Стекло Позитива Анна Андрийчук-Завгородняя, полетели на отдых Потап и Настя на самолете, который новоиспеченный супруг Каменских подарил ей.

Для фотографии, девушка выбрала сексуальный леопардовый купальник, который подчеркнул фигуру Каменских. Звезда не стесняется оголиться перед публикой даже не смотря на то, что совсем недавно, подписчики решили, что Настя набрала в весе. 

 
 
 
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#honeymoon #bearanddiamond @realpotap

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Это бесценные эмоции": Настя Каменских опубликовала пост о любви

Кроме того, Каменских на фотокарточке не одна. Время на яхте она проводит с новоиспеченным супругом, а на лице у влюбленных можно увидеть счастливые улыбки и горящие глаза.

Как сообщалось ранее, На фото Потап с Настей Каменских запечатлен в каком-то местном парке на лужайке между . В руках у обоих супругов большие бокалы с, по всей видимости, белым вино. Оба одеты в белое и выглядят очень счастливыми. К слову, фото в той же локации появилось и в Instagram у Каменских. 

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Все по теме:

Знаменитости, Настя Каменских, Потап, Медовый месяц, Алексей Потапенко.
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