Украинская певица показала, как выглядела в детстве

Новости шоу бизнеса: На странице в Facebook Бужинская показала архивное детское фото, ставшее хитом в Сети.

Украинская певица Катерина Бужинская опубликовала архивное фото, на которой ей 11 лет.

Катерина Бужинская много гастролирует и ведет активную светскую жизнь. Для выходов в свет и концертов она всегда выбирает яркие образы, которые подчеркивают достоинства ее фигуры и отлично выглядят в кадре.

"11-летняя артистка. Узнали??? Спасибо, Федотова Ирочка, за архивное фото. Подняло настроение", – написала Бужинская.

"Наша любимая звездочка! Так здорово, когда детские мечты становятся реальность и частью настоящей, взрослой жизни. Катерина, безумно вами горжусь! Такое вдохновение пришло от этой фотографии, словами не описать!", "Катенька, вы и в детстве, я смотрю, модницей были! Такая миленькая. Изменились очень, но глаза – по-прежнему два бездонных океана!", "Какое интересное фото! Это призвание быть артисткой! С детства видно в ней будущую звезду" – комментируют восторженные поклонники.

Как сообщалось ранее, Катерина Бужинская часто делает публикации на страницах в социальных сетях и посвящает поклонников в каждый аспект своей жизни.