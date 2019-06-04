"Просто космос": Травести-дива Монро показала лицо без макияжа

Новости шоу бизнеса: Популярная шоувумен и травести-дива Монро не устает удивлять поклонников.

Популярная артистка травести-дива Монро опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Она снимается в кино, появляется на светских мероприятиях, а также дает различные интервью, касательно своих политических предпочтений и многое другое. Она ведет активную жизнь в социальных сетях, где делится с подписчиками фотографиями из обычной жизни, дает различные советы и показывает своих кошек.

Вчера, 3 июня, в своем Instagram травести-дива Монро опубликовала новый снимок. На нем она запечатлена с одной стороны коллажа — без макияжа и ярких волос, а с другой — при полном параде. В описании она рассказала про метаморфозы, а также поделилась мыслями о продвигании детей их родителями на телевидение и в интернете.

"Давно не баловала вас магическими трансформациями, понимая, что все уже привыкли и без истерик, спокойно воспринимают любые формы перевоплощения! Ну вряд ли найдется адекватный взрослый человек, который все еще считает, что веселые и жизнерадостные клоунессы, ходят постоянно в боевом раскрасе, засыпая и просыпаясь в состоянии", — написала Монро.

Поклонники принялись обсуждать новый снимок: "Какой цвет", "А Вы сами делаете себе мейк? Оч красиво и профессионально", "Перевоплощение класс!", "Ты как будто бы схуднула — мордочка заострилась. Тебе, солнце, немного поокруглиться. Но красива — всегда".

Как сообщалось ранее, Известная певица MARUV часто шокирует своими новыми откровенными фото и видео. Ее образ роковой и властной женщины-вамп приводит в восторг многочисленных поклонников, а выступления, граничащие с эротическими шоу, заставляют их сердца учащенно биться.