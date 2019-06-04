"Просто космос": Травести-дива Монро показала лицо без макияжа

Популярная артистка травести-дива Монро опубликовала новый снимок в своем Instagram.
Она снимается в кино, появляется на светских мероприятиях, а также дает различные интервью, касательно своих политических предпочтений и многое другое. Она ведет активную жизнь в социальных сетях, где делится с подписчиками фотографиями из обычной жизни, дает различные советы и показывает своих кошек.
Вчера, 3 июня, в своем Instagram травести-дива Монро опубликовала новый снимок. На нем она запечатлена с одной стороны коллажа — без макияжа и ярких волос, а с другой — при полном параде. В описании она рассказала про метаморфозы, а также поделилась мыслями о продвигании детей их родителями на телевидение и в интернете.
"Давно не баловала вас магическими трансформациями, понимая, что все уже привыкли и без истерик, спокойно воспринимают любые формы перевоплощения! Ну вряд ли найдется адекватный взрослый человек, который все еще считает, что веселые и жизнерадостные клоунессы, ходят постоянно в боевом раскрасе, засыпая и просыпаясь в состоянии", — написала Монро.
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Тыдыщ Давно не баловала вас магическими трансформациями, понимая, что все уже привыкли и без истерик, спокойно воспринимают любые формы перевоплощения! Ну вряд ли найдется адекватный взрослый человек, который всё ещё считает, что веселые и жизнерадостные клоунессы, ходят постоянно в боевом раскрасе, засыпая и просыпаясь в состоянии #бегомнасцену Короче, я вообще-то собиралась настрочить громадный текст на тему родителей и их желанию любыми способами продвинуть своих детей! В последнем прямом эфире я немного прошлась по этой теме, через призму скандала в одном из детских талант шоу. Но! Это было, есть и будет. И дети будут, как одаренные и талантливые, Так и дети статисты. И родители, которые за своего ребенка глотку порвут и последний хрусталь продадут, лишь бы заметили! И корыстные взрослые тети и дяди, которые, понимая всю максимальную степень человеческого пи@деца, продолжают организовывать конкурсы талантов, умений, спорта и красот В современных медиа , где каждый чих уже давно монитезирован, дети это нескончаемый ресурс по закалачиванию денег. Я случайно залезла на какой-то детский канал: девчушка лет восьми, вроде уже в школу ходит, бодренько Так, уверенным напором трещит в камеру, и у нее аудитория больше, чем моя Ну я, сначала подумала о накрутке, родители прикупили ботов и просмотры, а ни фига! В комментах сотни комплиментов, явно написанных родителями, которые ведут аналогичные каналы своих малолетних детей. Я рандомно потыкала на авы этих каналов... Чувствую скоро, сразу после рождения, вот прямо на выходе, родаки сразу начнут снимать контент и от имени новоявленного на свет ребенка вести трансляцию в мир, получая тугрики на счет! Или так уже делают!? Я не против соревновательных конкурсов. Они реально одних закаляют, а для других трагедия. Но в любом случае - это формирование личности и колосальный опыт! Я против слепой любви , которая чаще губит, душит, разрушает, не оставляя выбора! Вот Вроде не хотела умничать, а получился поучительный текст! Тю. Так сегодня же #мотивационныйпонедельник Пожалуйста, получите и распишитесь И да, у меня нет детей, но я тоже была ребенком и могу плрассуждать. Угу #яжемать #неугомоннаяМонр
Поклонники принялись обсуждать новый снимок: "Какой цвет", "А Вы сами делаете себе мейк? Оч красиво и профессионально", "Перевоплощение класс!", "Ты как будто бы схуднула — мордочка заострилась. Тебе, солнце, немного поокруглиться. Но красива — всегда".
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