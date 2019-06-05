Когда Джеймс Бонд вышел на пенсию: Пирс Броснан снялся в фотосессии для Esquire

Новости шоу бизнеса: Пока съемочный процесс "Бонда 25" сопровождается всевозможными неприятностями, Джеймс Бонд бывший – Пирс Броснан – снимается в летнем фотосете для Esquire.

Разумеется, журналисты Esquire в интервью с Броснаном, исполнявшим роль Бонда на протяжении 11 лет в 4 фильмах, не могли не поинтересоваться у Пирса его мнением по поводу франшизы и "Бонда 25" в частности.

Актер, впрочем, извлек урок из своего откровенного интервью 2018 года, в котором выражал разочарование сменой тональности франшизы, и на этот раз комментировать что-либо отказался, употребив забавное выражение:

"Не моя обезьянка, не мой цирк".

О Дэниеле Крэйге, который в "Бонде 25" сыграет агента 007 в последний раз, Броснан, впрочем, отзывается очень тепло:

Посмотреть эту публикацию в Instagram @piercebrosnanofficial with that #FridayFeeling ( @steventaylor) Публикация от Esquire (@esquire) 31 Май 2019 в 5:28 PDT

"Должен сказать, я восхищаюсь Дэниелом. Я восхищаюсь его работами, его фильмами о Бонде. Он замечательный актер, проделавший великолепную работу".

Напомним, что съемки 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде прервал неприятный инцидент - взрыв на съемочной площадке. Об этом сказано на официальной странице бондианы в Twitter. Отмечается, что подрыв был запланирован, однако пиротехники не рассчитали силу взрыва. В результате инцидента были разрушены декорации, а также ранен один человек.