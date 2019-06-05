Горячая штучка: Настя Каменских опубликовала новое фото

Новости шоу бизнеса: Медовый месяц молодоженам пошел на пользу.

Не успела украинская звездная пара нормально отдохнуть, как после приезда в Киев тут же разъехалась по разным городам. Но вместе они не скучают.

Семейная жизнь Насти Каменских и Потапа складывается довольно хорошо. Доказательства этого можно увидеть на официальных аккаунтах пары в соцсетях.

Недавно, Каменских выложила милое видео, на котором Потап обнимает и нежно целует в плечо певицы. Скорее всего видео было снято в их совместной квартире.

А теперь в Instagram появилось откровенное фото. На нем можно увидеть оголенную грудь певицы, прикрытую ладонью.

Некоторые подписчики похвалили Каменских за смелость, другие наоборот, осудили: "Как не стидно? Ти ж замужем!", ""Собственный мир" такой доступный. А раз так, то он как общественный туалет, а не райский остров в океане. Если так хочется, то в "Playboy"", "Что за удивительное желание оголяться публично?? и Ваши мужчины весьма странны,что позволяют и приветствуют это!".