Джастин Бибер и Хейли Болдуин наконец выбрали дату свадьбы

Новости шоу бизнеса: В марте влюбленные отложили празднование в четвертый раз, поскольку психологическое состояние Бибера не позволяло строить планы и заниматься организацией торжества.

Кажется, мы все-таки увидим свадебную церемонию Джастина Бибера и Хейли Болдуин. Издание Us Weekly сообщило, что влюбленные наконец определились с датой свадьбы, и она будет весьма символичной.

По сообщениям анонимного источника из близкого окружения пары, Джастин и Хейли планируют провести церемонию в сентябре этого года, в день годовщины регистрации брака или близко к нему.

Однако в последние пару месяцев друзья исполнителя и инсайдеры подтверждали, что Джастин начал чувствовать себя лучше. Музыкант даже выпустил новый трек с Эдом Шираном и пообещал фанатам новый альбом.

Кроме того, на этой неделе супругов впервые запечатлели с обручальными кольцами на пальцах. Джастин показал свое в Instagram-аккаунте, а Хейли папарацци засняли с кольцом на выходе из тренажерного зала. Модель продемонстрировала украшение снова на вчерашней прогулке в Лос-Анджелесе, там она, по данным Daile Mail, посетила салон красоты Nine Zero One, где, вероятно, обсуждала варианты свадебной прически.

Если информация инсайдеров верна, то подтверждение поклонники получат только в сентябре, поскольку звездная пара наверняка поделится кадрами со свадьбы.