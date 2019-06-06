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Появились новые детали развода Славы и Эдгара Каминских

Появились новые детали развода Славы и Эдгара Каминских
16:44 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Слухи о том, что Слава Каминская и ее муж Эдгар, который работает пластическим хирургом то и дело всплывали в Сети.

С 2014 года, когда они поженились и у них родился первенец Леонард, парочку регулярно то "разводят", то "женят" поклонники. Однако на днях все стало серьезнее, чем просто слухи. Стало известно, что на сайте Подольского районного суда появилось заявление о разводе супругов. Эдгар Каминский подал на развод 19 апреля 2019 года. Первое слушание состоится 12 июня 2019 года.

Слава Каминская из неАнгелов вызвала спор в сети

В семейной жизни на первый взгляд образцовой семьи украинского шоу-бизнеса уже давно все было не так хорошо, как казалось. Так, приближенный к звездной семье анонимный источник рассказал, что поговаривали, будто Эдгар Каминский изначально искал жену, которая поможет построить карьеру. Приближенные люди говорят, что до свадьбы со Славой он ухаживал за режиссеркой Ксенией Бугримовой, но строптивая девушка не поддалась на провокации.

Инсайдер рассказал, что за их общую жизнь неоднократно ходили слухи о разногласиях между супругами и о разводе.

 
 
 
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Пирожки с капустой

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Отметим, что совместные фотографии у Каминских в последний раз были замечены в Instagram на Пасху 28 апреля. После этого супруги не появлялись друг у друга в социальных сетях.

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Эдгар Каминский, Слава Каминская, Причины развода, Подробности развода.
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