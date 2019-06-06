Экс-солистка группы "ВИА Гра" беременна

Новости шоу бизнеса: Красотка официально не афиширует ничего о своей личной жизни, два предыдущих неудачных брака научили ее этому.

Поэтому Санта не кричала на каждом шагу, что ждет младенца от своего мужа Игоря Кучеренко.

Пользователи ненароком об этом узнали от журналистки и телеведущей Полины Нени. Она опубликовала в Instagram-stories видео с презентации услуг, а именно - витаминных коктейлей. И там засветилась Санта Димопулос, где продемонстрировала округлые формы.

На видео, которое опубликовала Полина, Санта Димопулос появляется в широком длинном платье розового цвета и придерживает рукой животик. И видно, что певица немного набрала в весе. Это является очередным подтверждение того, что она в положении.

Напомним, ранее сообщалось о новых деталях развода Славы и Эдгара Каминских. Стало известно, что на сайте Подольского районного суда появилось заявление о разводе супругов. Эдгар Каминский подал на развод 19 апреля 2019 года. Первое слушание состоится 12 июня 2019 года.