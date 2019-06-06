Скачать
Четверг, 06.06.2019
В ЕС напомнили ОБСЕ, что в конфликте на Донбассе виновна РФ
В ЕС напомнили ОБСЕ, что в конфликте на Донбассе виновна РФ
Стала известна дата оглашения решения суда Амстердама по "скифскому золоту"
Суд Амстердама 16 июля огласит решение по "скифскому золоту"
Нидерланды 0:0 Англия: онлайн-трансляция полуфинала Лиги наций (1-й тайм)
Нидерланды 0:0 Англия: онлайн-трансляция полуфинала Лиги наций (1-й тайм)
Изысканная брошь: Мелания Трамп преподнесла королеве Елизавете подарок со смыслом
Изысканная брошь: Мелания Трамп преподнесла королеве Елизавете подарок со смыслом

Экс-солистка группы "ВИА Гра" беременна

Смотрите фото (3)
Экс-солистка группы "ВИА Гра" беременна
21:56 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Красотка официально не афиширует ничего о своей личной жизни, два предыдущих неудачных брака научили ее этому.

Поэтому Санта не кричала на каждом шагу, что ждет младенца от своего мужа Игоря Кучеренко.

Пользователи ненароком об этом узнали от журналистки и телеведущей Полины Нени. Она опубликовала в Instagram-stories видео с презентации услуг, а именно - витаминных коктейлей. И там засветилась Санта Димопулос, где продемонстрировала округлые формы.

На видео, которое опубликовала Полина, Санта Димопулос появляется в широком длинном платье розового цвета и придерживает рукой животик. И видно, что певица немного набрала в весе. Это является очередным подтверждение того, что она в положении.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин наконец выбрали дату свадьбы

Напомним, ранее сообщалось о новых деталях развода Славы и Эдгара Каминских. Стало известно, что на сайте Подольского районного суда появилось заявление о разводе супругов. Эдгар Каминский подал на развод 19 апреля 2019 года. Первое слушание состоится 12 июня 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Беременность, Санта Димопулос, Украинская певица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2019: как встретить праздник
02 Приметы и обряды на 6 июня – День Симеона
03 Никита Добрынин и Даша Квиткова трогательно поцеловались на публике
04 Сегодня Вознесение Господне 2019: история, традиции, что нужно делать
05 Красивые поздравления в стихах с Вознесением Господним
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Убийцы Гандзюк получили реальный срок
Убийцы Гандзюк получили реальный срок
Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня
Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня
НБУ не будет менять учетную ставку
НБУ не будет менять учетную ставку
Афиша интересных событий в Украине на 8-9 июня
Афиша интересных событий в Украине на 8-9 июня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь