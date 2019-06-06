Экс-солистка группы "ВИА Гра" беременна

Поэтому Санта не кричала на каждом шагу, что ждет младенца от своего мужа Игоря Кучеренко.
Пользователи ненароком об этом узнали от журналистки и телеведущей Полины Нени. Она опубликовала в Instagram-stories видео с презентации услуг, а именно - витаминных коктейлей. И там засветилась Санта Димопулос, где продемонстрировала округлые формы.
На видео, которое опубликовала Полина, Санта Димопулос появляется в широком длинном платье розового цвета и придерживает рукой животик. И видно, что певица немного набрала в весе. Это является очередным подтверждение того, что она в положении.
Напомним, ранее сообщалось о новых деталях развода Славы и Эдгара Каминских. Стало известно, что на сайте Подольского районного суда появилось заявление о разводе супругов. Эдгар Каминский подал на развод 19 апреля 2019 года. Первое слушание состоится 12 июня 2019 года.