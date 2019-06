Герцогиня и гвардейцы: Кейт Миддлтон впервые приняла парад конной гвардии

Казалось бы, герцогиня Кембриджская за 8 лет счастливого брака с принцем Уильямом побывала на всех торжественных мероприятиях, которые происходят с участием королевской семьи.

Такую честь ей предоставила королева Елизавета II, которая готовится устроить ежегодный праздник для британцев по случаю своего 93-го дня рождения. Перед торжественным событием в Лондоне устраивали своеобразную репетицию – военный концерт Beating Retreat с парадом конной гвардии.

По традиции, только один член королевской семьи представляет монархию и наблюдает за искусной верховой ездой военных. Ранее важное поручение Ее Величества выполняли принцы Гарри и Уильям, а также принц Филипп. Но в 2019-м Елизавета II выбрала волшебную герцогиню Кембриджскую. И Кейт Миддлтон не подвела королеву и продемонстрировала изысканные манеры и безупречный образ.

#BeatingRetreat is a military concert with a marching display, performed each year on the Wednesday and Thursday evenings preceding the Queen’s Birthday Parade, or “Trooping The Colour” as it is often called. pic.twitter.com/NnKFkdzvT7

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 6 июня 2019 г.