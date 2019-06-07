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Герцогиня и гвардейцы: Кейт Миддлтон впервые приняла парад конной гвардии

Герцогиня и гвардейцы: Кейт Миддлтон впервые приняла парад конной гвардии
13:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: На днях Кейт Миддлтон впервые представляла монархию на параде конной гвардии, который состоялся в Лондоне.

Казалось бы, герцогиня Кембриджская за 8 лет счастливого брака с принцем Уильямом побывала на всех торжественных мероприятиях, которые происходят с участием королевской семьи.

Такую честь ей предоставила королева Елизавета II, которая готовится устроить ежегодный праздник для британцев по случаю своего 93-го дня рождения. Перед торжественным событием в Лондоне устраивали своеобразную репетицию – военный концерт Beating Retreat с парадом конной гвардии.

По традиции, только один член королевской семьи представляет монархию и наблюдает за искусной верховой ездой военных. Ранее важное поручение Ее Величества выполняли принцы Гарри и Уильям, а также принц Филипп. Но в 2019-м Елизавета II выбрала волшебную герцогиню Кембриджскую. И Кейт Миддлтон не подвела королеву и продемонстрировала изысканные манеры и безупречный образ. 

Перед камерами герцогиня Кембриджская появилась в молочном пальто от Catherine Walker, к которому подобрала элегантные туфли-лодочки на каблуках. Свой королевский образ жена принца Уильяма дополнила маленьким клатчем и украшениями из коллекции монарха. Выглядела Кейт Миддлтон великолепно.

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Согласно анонсу королевской семьи, уже в субботу, 8 июня, в Лондоне пройдут торжественные мероприятия в честь Елизаветы II. Свой день рождения Ее Величество отметила в кругу семьи 21 апреля, а теперь радостное событие отметит с британцами.

Стоит отметить, что ежегодно тысячи туристов со всего мира приезжают в Лондон, чтобы поздравить королеву с праздником. Событие транслируют на телевидении, а все члены королевской семьи сопровождают монарха на торжественном параде.

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Кейт Миддлтон, Знаменитости, Королевская семья, КОНИ, Парад конной гвардии.
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