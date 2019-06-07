Настя Каменских впервые прокомментировала слухи о беременности

Новости шоу бизнеса: Настя Каменских впервые прокомментировала слухи о своей беременности, которые разгорелись в социальных сетях

Украинская певица и телеведущая Настя Каменских призналась, ожидает ли ребенка в данный момент.

23 мая 2019 года, спустя 13 лет после начала совместной работы в рамках дуэта Потап и Настя Каменских на радость публике наконец-то вступили в законные отношения. Они поженились в загородном столичном ресторане, расположенном в Голосеевском районе Киева. На свадьбе присутствовало множество звезд украинского шоу бизнеса. Прессе вход был запрещен, а через день после свадьбы молодожены отправились в путешествие.

Каменских на странице в Instagram опубликовала несколько снимков в купальнике, после чего у поклонников появились мысли о беременности любимой певицы. И спустя некоторое время после начала бурных обсуждения положения Настя Каменских призналась, ожидают ли они с Потапом ребенка.

"И все уже пишут, что я беременна. Но я не беременная, я просто была в Турции и обожралась, правда", – сказала Каменских со сцены во время выступления на открытии нового столичного клуба.

Как сообщалось ранее, совсем недавно самая известная пара украинского шоубиза, Потап и Настя Каменских, вернулись со свадебного путешествия. Знаменитый дуэт не перестает умилять Сеть нежными фото и видео, на которых показывают свои чувства.