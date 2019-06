Мама Илона Маска появилась на публике в наряде от украинского бренда

Новости шоу бизнеса: 71-летняя мать предпринимателя Илона Маска Мэй Маск приняла участие в глобальном форуме Health Summit в Нью-Йорке.

Мама миллиардера, известного изобретателя Илона Маска, Мэй Маск засветилась в костюме из новой коллекции украинского бренда Darja Donezz.

В этом наряде 71-летняя модель появилась на форуме Health Summit в Нью-Йорке. Фото с мероприятия бизнес-леди опубликовала на своей странице в Instagram.

"Мне было очень весело рассказывать о питании, модельном бизнесе и о том, как индустрия здоровья может ориентироваться на людей старше 50 лет в социальных сетях. Спасибо Instagram и Facebook за приглашение. Я действительно люблю делиться такими жемчужинами мудрости и тем, как социальные сети помогли моей карьере", - написала Мэй, отметив в посте дизайнера Дарью Донец.

Дарья в свою очередь поделилась своими эмоциями в Instagram. По ее словам, она плакала и смеялась, когда узнала, что стилисту Мэй Маск понравились ее изделия.

"Когда я попросила свою команду попробовать написать Мэй Маск, то ее положительный ответ казался фантастикой. Мое восхищение ею не имеет границ и, если случится чудо, то я поверю в свою работу еще больше и это даст силы идти дальше в направлении стрелки моего компаса. Безумный романтик, да?", - вспоминает дизайнер.

О положительном ответе она узнала, находясь за рулем.

"Вы представляете всю романтику момента, когда фоном и плюсом ко всем эмоциям играет песня из кинофильма Грязные Танцы Time of my life. Я начинаю плакать. И кричу, что нельзя говорить такое, когда я за рулем. Смех, слезы, Time of my life...черт! это было круто!", - написала Донец.