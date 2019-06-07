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В сети появилось фото Славы Каминской с другим мужчиной

В сети появилось фото Славы Каминской с другим мужчиной
16:51 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Новости о разводе украинской певицы и пластического хирурга Эдгара Каминского пока официально не подтвердились.

Не так давно в СМИ начали обсуждать вероятный развод звездной пары, и это стало для всех полной неожиданностью. Еще только на Пасху, 28 апреля, участница группы ""НеАнгелы" посещала церковь со своей семьей. Больше совместных фотографий у них не было.

На сайте Подольского районного суда появилось заявление о разводе супругов. Эдгар Каминский подал на развод 19 апреля 2019 года. Первое слушание состоится 12 июня 2019 года.

Накануне развода Слава Каминская выложила в сеть снимок, на котором позирует с секс-символом украинского шоу-бизнеса Олегом Винником.

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"Фото заряжено на успех в личной жизни. Проведи три раза слева направо по красному пиджаку Олега Винника, только с любовью. Попрыгай на одной ноге семь раз вокруг своей оси. Загадай желание. И оно обязательно сбудется. У кого-то. Доброе утро", - подписала фото певица.

Подписчики не остались в стороне. Они  оставили позитивные отзывы: "Хахахах главное пооядок действий не перепутать!", "Лучше потереть по рыжим волосам", "Ты красотка!!!".

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Развод, Новое фото, Слава Каминская, Эдгар Каминских.
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