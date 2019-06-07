Пэрис Джексон сделала резонансное заявление: реакция поклонников

Новости шоу бизнеса: Дочь Майкла Джексона Пэрис рассказала, что она лечится марихуаной.

Все началось с того, что один из поклонников спросил Пэрис о том, как она придумала рецепт одного сложного блюда.

Дочь Майкла Джексона честно ответила на этот вопрос, заявив, что все дело в марихуане.

Пользователи Twitter остались недовольными таким ответом.

because an organic medicinal plant from mother earth with dozens of healing properties that is legal where i live and used to help suffering people around the world = meth https://t.co/kecTBcHxh0 — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 4 июня 2019 г.

Один из подписчиков модели написал: "Готов поспорить, что ты употребляешь даже мет. Твоему отцу было бы за тебя стыдно".

Девушка решила ответить на этот комментарий саркастично.

"Конечно, ведь лекарственное" растение с десятком целебных свойств, взращенное матушкой-землей, легальное в моем городе и помогающее людям по всему миру - это то же самое, что и мет", - написала Пэрис.