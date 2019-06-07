Пэрис Джексон сделала резонансное заявление: реакция поклонников

Все началось с того, что один из поклонников спросил Пэрис о том, как она придумала рецепт одного сложного блюда.
Дочь Майкла Джексона честно ответила на этот вопрос, заявив, что все дело в марихуане.
Пользователи Twitter остались недовольными таким ответом.
because an organic medicinal plant from mother earth with dozens of healing properties that is legal where i live and used to help suffering people around the world = meth https://t.co/kecTBcHxh0
— Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 4 июня 2019 г.
Один из подписчиков модели написал: "Готов поспорить, что ты употребляешь даже мет. Твоему отцу было бы за тебя стыдно".
Девушка решила ответить на этот комментарий саркастично.
"Конечно, ведь лекарственное" растение с десятком целебных свойств, взращенное матушкой-землей, легальное в моем городе и помогающее людям по всему миру - это то же самое, что и мет", - написала Пэрис.