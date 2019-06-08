Скачать
Суббота, 08.06.2019
Итоги 7 июня: Украина vs РФ в Гааге, Фирташ, "УДАР" Кличко и Саакашвили
Итоги 7 июня: Украина vs РФ в Гааге, Фирташ, "УДАР" Кличко и Саакашвили
Экс-посол США рекомендует Зеленскому назвать Трампа "политическим аутсайдером"
Хербст рекомендует Зеленскому назвать Трампа "политическим аутсайдером"
Украина - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020
Украина - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020
Приметы и обряды на 8 июня - Карпов день
Приметы и обряды на 8 июня - Карпов день

Смелый летний образ: Эльза Хоск показывает, как носить бархат и кожу летом

Смелый летний образ: Эльза Хоск показывает, как носить бархат и кожу летом
09:34 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Не самый очевидный выбор для лета — но точно очень модный.

Вдохновением для этого образа как будто послужила Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе" — она так же смело сочетала шифон и кожу или шелк и мех.

Эльзу Хоск на улицах Нью-Йорка узнать не составит труда: она из тех "ангелов" Victoria’s Secret, которые на прогулку выходят как на подиум. Смелый летний образ Эльза составила из кожаных брюк клеш и бархатного топа — для переменчивой и прохладной погоды идеальное решение.

Главными аксессуарами стали сумка Dior и солнцезащитные очки Chimi. В рекламной кампании последнего бренда Эльза уже появлялась, демонстрируя способность с изяществом носить ретро-оправы.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Summer in the city

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

 Здесь становится горячо: Эльза Хоск продемонстрировала идеальные формы на отдыхе

Ранее, Эльза Хоск заворожила соблазнительным нарядом в Каннах. Манекенщица в очередной раз показала изящный образ, представ перед камерами в потрясающем платье от Etro.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Модель, Стиль, Образ, Эльза Хоск, Ангел Victoria's Secret.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 5:0 Сербия: события матча отбора к Евро-2020
02 Меган Маркл снова "обошла" Кейт Миддлтон
03 Вооружитесь: основные симптомы рака легких
04 Пушистый доктор: какие болезни лечит четвероногий друг
05 Генштаб: Военные не должны просить разрешения на ответный огонь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ОБСЕ требует свободы журналисту Meduza
ОБСЕ требует свободы журналисту Meduza
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
Подписан меморандум развития Донецкой и Луганской областей
Подписан меморандум развития Донецкой и Луганской областей
Рецепт дня: капустный пирог
Рецепт дня: капустный пирог
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь