Смелый летний образ: Эльза Хоск показывает, как носить бархат и кожу летом

Новости шоу бизнеса: Не самый очевидный выбор для лета — но точно очень модный.

Вдохновением для этого образа как будто послужила Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе" — она так же смело сочетала шифон и кожу или шелк и мех.

Эльзу Хоск на улицах Нью-Йорка узнать не составит труда: она из тех "ангелов" Victoria’s Secret, которые на прогулку выходят как на подиум. Смелый летний образ Эльза составила из кожаных брюк клеш и бархатного топа — для переменчивой и прохладной погоды идеальное решение.

Главными аксессуарами стали сумка Dior и солнцезащитные очки Chimi. В рекламной кампании последнего бренда Эльза уже появлялась, демонстрируя способность с изяществом носить ретро-оправы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Summer in the city Публикация от elsa hosk (@hoskelsa) 5 Июн 2019 в 4:01 PDT

Ранее, Эльза Хоск заворожила соблазнительным нарядом в Каннах. Манекенщица в очередной раз показала изящный образ, представ перед камерами в потрясающем платье от Etro.