Стильный образ в стиле сафари: Ева Лонгория на встрече с прессой

Новости шоу бизнеса: Актриса представила прессе фильм "Дора и Затерянный город".

Похоже, у Индианы Джонса появились конкуренты. Новый приключенческий фильм "Дора и Затерянный город" выйдет в прокат 31 июля. Он расскажет про юную исследовательницу. Американская актриса Ева Лонгория играет в картине маму главной героини.

По сюжету девочка Дора почти все детство провела в джунглях, где работали ее родители-ученые. Но никакие приключения не могли сравниться с опасностями старшей школы — непониманием, соперничеством. Вдобавок таинственным образом исчезают родители Доры, и героиня отправляется на их поиски.

Накануне премьеры актеры встретились с представителями СМИ. Для общения с прессой Ева Лонгория выбрала образ в стиле сафари, соответствующий ее роли в фильме — брюки чинос стального цвета с завышенной талией и шелковую куртку на молнии светло-серого цвета. Только вместо удобных ботинок, которые выбрала бы ее героиня-археолог, актриса предпочла босоножки на высоком каблуке.

Ранее, актриса с мужем и сыном посетили вечеринку Global Gift Initiative, где Ева появилась в роскошном вечернем платье с блестками. В то же время два главных мужчины в жизни звезды были в одинаковых черных костюмах и белых рубашках с бабочкой.