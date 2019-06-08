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Стильный образ в стиле сафари: Ева Лонгория на встрече с прессой

Стильный образ в стиле сафари: Ева Лонгория на встрече с прессой
09:58 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Актриса представила прессе фильм "Дора и Затерянный город".

Похоже, у Индианы Джонса появились конкуренты. Новый приключенческий фильм "Дора и Затерянный город" выйдет в прокат 31 июля. Он расскажет про юную исследовательницу. Американская актриса Ева Лонгория играет в картине маму главной героини.

По сюжету девочка Дора почти все детство провела в джунглях, где работали ее родители-ученые. Но никакие приключения не могли сравниться с опасностями старшей школы — непониманием, соперничеством. Вдобавок таинственным образом исчезают родители Доры, и героиня отправляется на их поиски.

Накануне премьеры актеры встретились с представителями СМИ. Для общения с прессой Ева Лонгория выбрала образ в стиле сафари, соответствующий ее роли в фильме — брюки чинос стального цвета с завышенной талией и шелковую куртку на молнии светло-серого цвета. Только вместо удобных ботинок, которые выбрала бы ее героиня-археолог, актриса предпочла босоножки на высоком каблуке.

 
 
 
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Dora press day! @doramovie #Repost @kenpaves Morning with Dora’s Mom! @evalongoria #DoraMovie @doramovie . hair @kenpaves makeup @beautybyelan styling @charroxstylist

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Ева Лонгория впечатлила необычным образом в Каннах

Ранее, актриса с мужем и сыном посетили вечеринку Global Gift Initiative, где Ева появилась в роскошном вечернем платье с блестками. В то же время два главных мужчины в жизни звезды были в одинаковых черных костюмах и белых рубашках с бабочкой. 

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Стиль, Образ, Ева Лонгория, Дора и Затерянный город.
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