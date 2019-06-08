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Суббота, 08.06.2019
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Настоящая семейная идиллия: Синди Кроуфорд с сыном и дочерью на прогулке

Настоящая семейная идиллия: Синди Кроуфорд с сыном и дочерью на прогулке
10:18 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Папарацци успели сделать несколько снимков счастливых Синди Кроуфорд, Пресли и Кайи Гербер во время их прогулки в Нью-Йорке.

Синди с детьми прошлась по Манхэттену, а затем они разбежались по своим делам, крепко обнявшись и поцеловавшись на прощание.

Синди уже который день подряд выгуливает перед фотографами на улицах летние платья (вероятно, в этом сезоне она ставит на полоску), а Кайя выбрала более демократичный образ: пиджак в клетку и кеды Converse.

 
 
 
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fam

Публикация от @ kaiagerbertoday

Буквально неделю назад, 29 мая, Синди отпраздновала 21-ю годовщину свадьбы с мужем Рэнди Гербером. Это одна из самых крепких пар в Голливуде: Синди и Рэнди познакомились на съемках, а поженились на Багамских островах.

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В честь этого события знаменитая супермодель поделилась на своей странице в Instagram романтическими снимками и словами приветствия. Она сфотографировала рамку со снимком с их свадьбы. 

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Кроуфорд, Стиль, Образ.
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