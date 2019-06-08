Настоящая семейная идиллия: Синди Кроуфорд с сыном и дочерью на прогулке

Новости шоу бизнеса: Папарацци успели сделать несколько снимков счастливых Синди Кроуфорд, Пресли и Кайи Гербер во время их прогулки в Нью-Йорке.

Синди с детьми прошлась по Манхэттену, а затем они разбежались по своим делам, крепко обнявшись и поцеловавшись на прощание.

Синди уже который день подряд выгуливает перед фотографами на улицах летние платья (вероятно, в этом сезоне она ставит на полоску), а Кайя выбрала более демократичный образ: пиджак в клетку и кеды Converse.

Посмотреть эту публикацию в Instagram fam Публикация от @ kaiagerbertoday 6 Июн 2019 в 11:56 PDT

Буквально неделю назад, 29 мая, Синди отпраздновала 21-ю годовщину свадьбы с мужем Рэнди Гербером. Это одна из самых крепких пар в Голливуде: Синди и Рэнди познакомились на съемках, а поженились на Багамских островах.

В честь этого события знаменитая супермодель поделилась на своей странице в Instagram романтическими снимками и словами приветствия. Она сфотографировала рамку со снимком с их свадьбы.