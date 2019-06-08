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Бывший холостяк признался, что чувствует к Дарьи Квитковой
Бывший холостяк признался, что чувствует к Дарьи Квитковой

Бывший холостяк признался, что чувствует к Дарьи Квитковой

Бывший холостяк признался, что чувствует к Дарьи Квитковой
13:51 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: После проекта "Холостяк" Никита Добрынин наслаждается времяпровождением со своей возлюбленной.

Напомним, что Никита Добрынин - первый участник романтического шоу, который остался с победительницей проекта. Зрители не удивились бы другому повороту, ведь главные герои предыдущих сезонов "нарушали" ключевое правило. Все они расставались со своими половинками или сразу после выхода последнего эпизода шоу, или их отношения не складывались спустя несколько месяцев.

Но будем надеется, что в случае Добрынина его романтические отношение с Дарьей Квитковой действительно искрение и продержаться до самой старости.

В одном из интервью влюбленная парочка рассказала, как складывались их отношения сразу же после окончания телепроекта "Холостяк".

"Никита первым делом спросил: "Тебе вообще кольцо нравится?". А оно очаровательное: не вычурное, аккуратное, без огромных камней. Постоянно ношу его. Правда, снимала на три месяца, пока проект был в эфире", - призналась Дарья.

 
 
 
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Сидит рядом. Красивый. Дергает своей ногой, по-привычке, и восторженно рассказывает про обсерваторию на Тенерифе. Я смотрю на него и думаю: как хорошо сидеть рядом и слушать все, что он только может говорить. Мне нравится наблюдать за его лицом и мимикой. Интересно, как ему удалось узнать меня лучше меня самой. Он знал как меня любить, во что со мной дружить, как и о чем говорить, как понимать и слышать.

Публикация от Daria (@kvittkova)

Никита Добрынин поделился снимком со свадьбы

Как поведал Никита, с самого начала он не сразу заприметил светловолосую девушку. Только со временем Дарья постепенно раскрывалась в глазах мужчины, и между ними начали развиваться первые нотки влюбленности.

 
 
 
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Раньше я думал, что уже привык к одиночеству. И как сейчас я счастлив встретить тебя, невероятную, мудрую, лёгкую девушку, которая убедила меня в обратном. До сих пор удивляюсь, как быстро пролетели последние полгода. Помнишь, как все это время мы тайно встречались, летали разными рейсами, приезжали домой с разницей в десять минут, чтоб нас никто не засек, как ездили в машине в чёрных очках и просто улыбались в ответ, когда нас спрашивали: чем закончился проект «Холостяк»? Я не хочу думать про то, что говорят люди вокруг, считают ли нас уникальной парой, потому что нам удалось сохранить отношения даже после проекта. Для меня самое важное, что мы счастливы и так круто дополняем друг друга. Ты сидишь сейчас, счастливая, рядом и улыбаешься. И это самый большой подарок для меня! — #холостяк9 #никитадобрынин #люблю

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Теперь голубки наслаждаются обществом друг друга в совместной жизни.

 
 
 
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История начала наших отношений

Публикация от Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

Никита Добрынин и Даша Квиткова трогательно поцеловались на публике

"Сначала виделись несколько раз в неделю, потом Даша стала приезжать чаще, а потом я понял, что хочу просыпаться с ней постоянно", - откровенничает Никита.

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Все по теме:

Холостяк, Романтические отношения, Никита Добрынин, Дарья Квиткова.
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