Бывший холостяк признался, что чувствует к Дарьи Квитковой

Новости шоу бизнеса: После проекта "Холостяк" Никита Добрынин наслаждается времяпровождением со своей возлюбленной.

Напомним, что Никита Добрынин - первый участник романтического шоу, который остался с победительницей проекта. Зрители не удивились бы другому повороту, ведь главные герои предыдущих сезонов "нарушали" ключевое правило. Все они расставались со своими половинками или сразу после выхода последнего эпизода шоу, или их отношения не складывались спустя несколько месяцев.

Но будем надеется, что в случае Добрынина его романтические отношение с Дарьей Квитковой действительно искрение и продержаться до самой старости.

В одном из интервью влюбленная парочка рассказала, как складывались их отношения сразу же после окончания телепроекта "Холостяк".

"Никита первым делом спросил: "Тебе вообще кольцо нравится?". А оно очаровательное: не вычурное, аккуратное, без огромных камней. Постоянно ношу его. Правда, снимала на три месяца, пока проект был в эфире", - призналась Дарья.

Как поведал Никита, с самого начала он не сразу заприметил светловолосую девушку. Только со временем Дарья постепенно раскрывалась в глазах мужчины, и между ними начали развиваться первые нотки влюбленности.

Теперь голубки наслаждаются обществом друг друга в совместной жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram История начала наших отношений Публикация от Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin) 2 Июн 2019 в 2:40 PDT

"Сначала виделись несколько раз в неделю, потом Даша стала приезжать чаще, а потом я понял, что хочу просыпаться с ней постоянно", - откровенничает Никита.