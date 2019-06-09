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"Фантастическая женщина": TAYANNA поделилась снимками с курорта в Греции

"Фантастическая женщина": TAYANNA поделилась снимками с курорта в Греции
09:44 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица TAYANNA начала лето в городе Лимин-Херсонису в Греции.

Звезда уже начала публиковать соблазнительные фотографии из солнечного края, очаровывая ими своих фанов.

TAYANNA обладает роскошной фигурой, которой она охотно хвастается в социальных сетях. Платья, яркие акценты на образах и высокие каблуки всегда удачно подчеркивают ее стройные формы. В очередной раз она это доказала, опубликовав в своем Instagram несколько фотографий.

"Сосны и море, здоровая и вкусная еда – хорошее начало лета. А какие страны нравятся вам? Моя любимая – Греция", –  прокомментировала начало своего отпуска TAYANNA.

 
 
 
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Сосни і море, здорова та смачна їжа - гарний початок літа. А які країни подобаються вам? Моя улюблена - Греція

Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

На снимках она предстает в коротких джинсовых шортах и серой маечке, обув удобные черные вьетнамки. Добавив к своему образу черные очки-капли и черную бананку на поясе, девушка позирует на фоне красивейших пейзажей. 

А последние снимки, которые она оставила в своем Instagram, изрядно взбудоражили сеть. "Магия утра на природе заряжает на целый год!" - пишет певица.

 
 
 
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Магія ранку на природі заряджає на цілий рік!

Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

"Как плакала она": TAYANNA призналась, почему рыдает в подушку по ночам

На снимках TAYANNA купается в море обнаженной и встречает рассвет в солнечной Греции.

Ранее, певица записала свою первую дуэтную работу в творческой карьере. Вместе с певцом LAUD, они презентовали новый хит "Без тебе".

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Все по теме:

Отдых, Instagram, Снимки, Певица, Татьяна Решетняк, TAYANNA.
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