Скачать
Воскресенье, 09.06.2019
Стала известна первая пятерка списка "Европейской солидарности"
Порошенко назвал пятерку кандидатов от списка партии
Названа первая двадцатка избирательного списка "Слуга народа" ( Видео)
Названа первая двадцатка избирательного списка "Слуга народа" ( Видео)
Головкин - Роллс: главные выводы после боя (Видео)
Головкин - Роллс: главные выводы после боя (Видео)
"Нам стало легко": Потап признался, почему так долго скрывал роман с Каменских
"Нам стало легко": Потап признался, почему так долго скрывал роман с Каменских

"Нам стало легко": Потап признался, почему так долго скрывал роман с Каменских

"Нам стало легко": Потап признался, почему так долго скрывал роман с Каменских
13:39 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Свадьба звездного дуэта стала полной неожиданностью для большинства фанатов.

Многие не верили в любовные отношения "Потапа и Насти", но уже 23 мая состояло торжество, которое изменило судьбы украинских звезд.

Пока пресс-служба артистов молчала, украинские селебрити один за другим публиковали фотографии и видео брачной церемонии. Оля Полякова, одна из приглашенных гостей, не сдерживала себя в порывах рассказать всему свету про влюбленную парочку, и уже 24 мая выложила видео, на котором Потап и Настя надевают кольца на пальцы друг другу.

В одном из интервью Катерины Осадчей, Алексей Потапенко рассказал, почему про отношения с Настей Каменских поклонники музыкального дуэта узнали только после свадьбы.

"Это было очень трудно, лично мне, как мужчине, потому что хотелось всему миру рассказать о том, кто она, что я ее так сильно люблю, что она у меня есть. И наконец-то упал этот занавес, и нам стало так легко. Хотелось сделать это раньше, но у меня была семья, дети, работа, и пока мы все решали за кулисами, прошло много времени", - признался украинский продюсер.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ношу ее на руках @kamenskux #bearanddiamond

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

По поводу отношений с бывшей женой Алексея Потапенка, Ириной Горовой, то здесь все хорошо. Продюсер подчеркивает, что намерен поддерживать дружественные отношения. Напомним, что у экс-пары есть общий ребенок, сын Андрей.

Настя Каменских впервые прокомментировала слухи о беременности

"Для Ирины было очень важно не выносить отношения на люди, это не дипломатия, это дружба. Мы же родственники все же. Легче всего поссориться, разойтись, побить горшки, а мы еще и работаем вместе. Мы уважаем друг друга, она мать моего сына. К ней у меня будет всегда специфическое уважительное отношение", - сообщил Алексей Потапенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свадьба, Настя Каменских, Потап, Алексей Потапенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В штабе Порошенко назвали причины поражения на выборах президента Украины
02 У Зеленского опровергли помилование Вячеслава Высоцкого
03 Боксер едва не умер после нокаута, врачи спасли его прямо в ринге (Видео)
04 Гройсман рассказал, благодаря чему удастся повысить пенсии
05 Депутат БПП присоединился к команде Смешко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 8 июня: Ряд партий представили своих кандидатов, Молдову признали &quot;захваченным государством&quot;
Главные новости 8 июня
Прогноз погоды на 9 июня: жару до +30° сменят дожди с грозами
Прогноз погоды на 9 июня: жару до +30° сменят дожди с грозами
Поплавский поведет Аграрную партию на выборы
Поплавский поведет Аграрную партию на выборы
Christian Louboutin: в Париже пройдет грандиозная выставка туфель известного дизайнера
Christian Louboutin: в Париже пройдет грандиозная выставка туфель известного дизайнера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь