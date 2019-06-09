"Нам стало легко": Потап признался, почему так долго скрывал роман с Каменских

Новости шоу бизнеса: Свадьба звездного дуэта стала полной неожиданностью для большинства фанатов.

Многие не верили в любовные отношения "Потапа и Насти", но уже 23 мая состояло торжество, которое изменило судьбы украинских звезд.

Пока пресс-служба артистов молчала, украинские селебрити один за другим публиковали фотографии и видео брачной церемонии. Оля Полякова, одна из приглашенных гостей, не сдерживала себя в порывах рассказать всему свету про влюбленную парочку, и уже 24 мая выложила видео, на котором Потап и Настя надевают кольца на пальцы друг другу.

В одном из интервью Катерины Осадчей, Алексей Потапенко рассказал, почему про отношения с Настей Каменских поклонники музыкального дуэта узнали только после свадьбы.

"Это было очень трудно, лично мне, как мужчине, потому что хотелось всему миру рассказать о том, кто она, что я ее так сильно люблю, что она у меня есть. И наконец-то упал этот занавес, и нам стало так легко. Хотелось сделать это раньше, но у меня была семья, дети, работа, и пока мы все решали за кулисами, прошло много времени", - признался украинский продюсер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ношу ее на руках @kamenskux #bearanddiamond Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 5 Июн 2019 в 11:54 PDT

По поводу отношений с бывшей женой Алексея Потапенка, Ириной Горовой, то здесь все хорошо. Продюсер подчеркивает, что намерен поддерживать дружественные отношения. Напомним, что у экс-пары есть общий ребенок, сын Андрей.

"Для Ирины было очень важно не выносить отношения на люди, это не дипломатия, это дружба. Мы же родственники все же. Легче всего поссориться, разойтись, побить горшки, а мы еще и работаем вместе. Мы уважаем друг друга, она мать моего сына. К ней у меня будет всегда специфическое уважительное отношение", - сообщил Алексей Потапенко.