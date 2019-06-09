СМИ: Леонардо Ди Каприо ищет невесту для голливудского холостяка

Новости шоу бизнеса: Коллеги по цеху, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, все чаще появляются в обществе друг друга на официальных мероприятиях.

Давние знакомые, голливудские парни впервые снялись вместе в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". На красную дорожку Каннского кинофестиваля исполнители главных ролей вышли в стильных нарядах, особенно замечательная разноплановая актриса Марго Робби.

На пресс-конференции актеры рассказали о съемках фильма, особенно поблагодарили друг друга за совместную работу Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.

"Мы здорово повеселились на съемках. Какое же облегчение знать, что на противоположной стороне стола сидит лучший из лучших и играет вместе с тобой. У нас одинаковые ориентиры, наш профессиональный путь начался примерно в одно и то же время... Есть, что вспомнить, над чем посмеяться. Надеюсь, мы снова поработаем вместе, это было очень весело", – рассказал журналистам Брэд Питт.

Стоит сказать, что работа над фильмами различных жанров в лице звезд мирового масштаба строится довольно тяжело, но только не с этими голливудскими актерами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Bradpitt #Leonardodicaprio #Cannes2019 #Legends #OnceUponATimeInHollywood Публикация от Brad Pitt (@bradpittoffcial) 21 Май 2019 в 1:12 PDT

Теперь же один из главных красавчиков голливудского кинематографа решил помочь своему другу в одном нелегком деле.

После того, как Брэд Питт официально развелся с американской актрисой Анджелиной Джоли, поклонники таланта актера стали переживать из-за его холостяцкого образа жизни. Недавно, на фестивале искусств Biennale Art Exibition в Венеции, папарацци заметили Питта на прогулке с одной женщиной и тут же приписали парочке романтические отношения. Но как заявил представитель актера, то была всего лишь итальянский гид.

Теперь за дело взялся Леонардо Ди Каприо. Как сообщают зарубежные издания, голливудский актер, который встречается с 21-летней аргентинской моделью Камилой Морроне, решил устроить двойное свидание. Также говорится, что у Морроне есть много подруг, которые не прочь познакомится с завидным Брэдом Питтом.