"Репетируем везде": Светлана Лобода поделилась новым снимком

Новости шоу бизнеса: Светлана Лобода засветила нижнее белье на новом снимке.

Украинская певица Светлана Лобода, которая активно гастролирует в РФ, опубликовала новый снимок в Instagram.

На фото видно, как она репетирует перед выходом на сцену российской музыкальной премии "Муз-ТВ".

Переглянути цей допис в Instagram за 5 мин. Репетируем везде. Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 8 Чер 2019 р. о 2:38 PDT

"За 5 минут. Репетируем везде", - подписала снимок певица. Знаменитость позирует в серебристом блестящем мини-платье с объемными рукавами. Также Лобода засветила черные трусики на фото.

Поклонники по-разному отреагировали на снимок с репетиции.

"Когда устала, пока одевалась", "Лучшая", "Платье мне не понравилось!", "Платье вообще супер", "Гениально!", - пишут фанаты в комментариях.