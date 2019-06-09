"Репетируем везде": Светлана Лобода поделилась новым снимком

Украинская певица Светлана Лобода, которая активно гастролирует в РФ, опубликовала новый снимок в Instagram.
На фото видно, как она репетирует перед выходом на сцену российской музыкальной премии "Муз-ТВ".
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"За 5 минут. Репетируем везде", - подписала снимок певица. Знаменитость позирует в серебристом блестящем мини-платье с объемными рукавами. Также Лобода засветила черные трусики на фото.
Поклонники по-разному отреагировали на снимок с репетиции.
"Когда устала, пока одевалась", "Лучшая", "Платье мне не понравилось!", "Платье вообще супер", "Гениально!", - пишут фанаты в комментариях.