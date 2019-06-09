Эмили Ратаковски снялась в откровенной фотосессии Inamorata Swim

28-летняя Эмили Ратаковски поддалась всеобщей ностальгии и вернулась в 70-ые годы на рекламных фотографиях для продвижения новой коллекции купальников от своего модного бренда Inamorata Swim.
Крупные кудри, серьги-кольца, носки до щиколоток и четырехколесные ролики - вот как Эмили Ратаковски отразила лето в стиле 70-ых. Модель сама продвигает новую коллекцию модных купальников, которые предлагает Inamorata Swim.
Звезда опубликовала серию фотографий в личном Instagram-аккаунте и на официальной странице бренда.
Ратаковски использует свое тело не только как оружие для успешного продвижения одежды, но и как способ выразить свою гражданскую позицию. В мае модель поддержала всех протестующих против закона, ущемляющего репродуктивные права женщин в восьми штатах страны. Эмили опубликовала откровенное фото, на котором позирует обнаженная, не считая цветка антуриума, прикрывающего пах звезды.
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All your favorite styles. All new prints and color ways. Welcome to summer 2019, ladies.
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All your favorite styles. All new prints and color ways. Welcome to summer 2019, ladies.
Напомним, что Эмили Ратаковски заметили в Нью-Йорке на прогулке. Так, популярная модель Эмили Ратаковски, которая попала в объективы уличных папарацци, для прогулки в Нью-Йорке со своей собакой надела широкие брюки на низкой посадке. Завершили комфортный "нью-йоркский" образ модели белые кроссовки, круглые очки и стаканчик с охлажденным кофе.