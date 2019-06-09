Эмили Ратаковски снялась в откровенной фотосессии Inamorata Swim

Новости шоу бизнеса: Эмили Ратаковски выставила сексуальные фото в купальнике от Inamorata Swim.

28-летняя Эмили Ратаковски поддалась всеобщей ностальгии и вернулась в 70-ые годы на рекламных фотографиях для продвижения новой коллекции купальников от своего модного бренда Inamorata Swim.

Крупные кудри, серьги-кольца, носки до щиколоток и четырехколесные ролики - вот как Эмили Ратаковски отразила лето в стиле 70-ых. Модель сама продвигает новую коллекцию модных купальников, которые предлагает Inamorata Swim.

Звезда опубликовала серию фотографий в личном Instagram-аккаунте и на официальной странице бренда.

Ратаковски использует свое тело не только как оружие для успешного продвижения одежды, но и как способ выразить свою гражданскую позицию. В мае модель поддержала всех протестующих против закона, ущемляющего репродуктивные права женщин в восьми штатах страны. Эмили опубликовала откровенное фото, на котором позирует обнаженная, не считая цветка антуриума, прикрывающего пах звезды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Summer 2019 is here. Shop now. Публикация от Inamorata (@inamoratawoman) 5 Июн 2019 в 10:00 PDT

Напомним, что Эмили Ратаковски заметили в Нью-Йорке на прогулке. Так, популярная модель Эмили Ратаковски, которая попала в объективы уличных папарацци, для прогулки в Нью-Йорке со своей собакой надела широкие брюки на низкой посадке. Завершили комфортный "нью-йоркский" образ модели белые кроссовки, круглые очки и стаканчик с охлажденным кофе.