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Эмили Ратаковски снялась в откровенной фотосессии Inamorata Swim

Эмили Ратаковски снялась в откровенной фотосессии Inamorata Swim
17:46 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Эмили Ратаковски выставила сексуальные фото в купальнике от Inamorata Swim.

28-летняя Эмили Ратаковски поддалась всеобщей ностальгии и вернулась в 70-ые годы на рекламных фотографиях для продвижения новой коллекции купальников от своего модного бренда Inamorata Swim.

Крупные кудри, серьги-кольца, носки до щиколоток и четырехколесные ролики - вот как Эмили Ратаковски отразила лето в стиле 70-ых. Модель сама продвигает новую коллекцию модных купальников, которые предлагает Inamorata Swim.

Звезда опубликовала серию фотографий в личном Instagram-аккаунте и на официальной странице бренда.

Ратаковски использует свое тело не только как оружие для успешного продвижения одежды, но и как способ выразить свою гражданскую позицию. В мае модель поддержала всех протестующих против закона, ущемляющего репродуктивные права женщин в восьми штатах страны. Эмили опубликовала откровенное фото, на котором позирует обнаженная, не считая цветка антуриума, прикрывающего пах звезды.

 
 
 
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Summer 2019 is here. Shop now.

Публикация от Inamorata (@inamoratawoman)

 
 
 
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All your favorite styles. All new prints and color ways. Welcome to summer 2019, ladies.

Публикация от Inamorata (@inamoratawoman)

 
 
 
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All your favorite styles. All new prints and color ways. Welcome to summer 2019, ladies.

Публикация от Inamorata (@inamoratawoman)

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Напомним, что Эмили Ратаковски заметили в Нью-Йорке на прогулке. Так, популярная модель Эмили Ратаковски, которая попала в объективы уличных папарацци, для прогулки в Нью-Йорке со своей собакой надела широкие брюки на низкой посадке. Завершили комфортный "нью-йоркский" образ модели белые кроссовки, круглые очки и стаканчик с охлажденным кофе.

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Все по теме:

Модель, Фотосессия, Купальники, Откровенно, Фото в купальнике, Емили Ратаковски, Inamorata Swim.
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