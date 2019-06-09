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СМИ: стало известно, кто стал инициатором расставания Брэдли Купера и Ирины Шей
СМИ: стало известно, кто стал инициатором расставания Брэдли Купера и Ирины Шей

СМИ: стало известно, кто стал инициатором расставания Брэдли Купера и Ирины Шей

СМИ: стало известно, кто стал инициатором расставания Брэдли Купера и Ирины Шей
22:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Громкая новость всколыхнула все СМИ несколько дней назад – одна из самых известных голливудских пар решила порвать отношения.

Инсайдеры иностранных СМИ рассказали, кто поставил окончательную точку в четырехлетних отношениях.

В издании Entertainment Tonight близкие к изданию источники сообщили, что инициатором расставания стала российская супермодель Ирина Шейк. По словам инсайдера, причиной этому не стали слухи о возможном романе Брэдли Купера и Леди Гаги во время съемок фильма "Рождение звезды", а из-за токсичных отношений, которые продолжались уже несколько месяцев.

 "Ирина искренне возлагала большие надежды на их совместное будущее и чувствовала, что, как только ребенок родится, они найдут время жениться, но этого так и не произошло. Она ожидала большего от Брэдли во всех смыслах. Но она была несчастна, потому что он слишком много времени уделял работе", – заявил один из инсайдеров издания.

 Источник также добавил, что недоразумения между ними возникли уже давно. Однако пара пытались просто этого не показывать на публике.

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"Недавно Ирина решила, что этого достаточно. Она не чувствует, что получает тот уровень поддержки, и бесконечные разногласия сделали их жизнь невыносимой. Они очень разные люди, и как только они поняли, что вместе их держит только дочь Леа, стало ясно, что лучше разойтись", – говорится в издании.

Пока неизвестно, что стало главной причиной в завершении отношений, однако еще до официального объявления пары о разрыве СМИ говорили, что они уже давно не живут вместе и их гражданский брак держится на волоске.

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Все по теме:

Леди Гага, Роман, Развод, Брэдли Купер, Ирина Шейк, Неожиданные факты, Съемочная група.
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