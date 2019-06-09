СМИ: стало известно, кто стал инициатором расставания Брэдли Купера и Ирины Шей

Новости шоу бизнеса: Громкая новость всколыхнула все СМИ несколько дней назад – одна из самых известных голливудских пар решила порвать отношения.

Инсайдеры иностранных СМИ рассказали, кто поставил окончательную точку в четырехлетних отношениях.

В издании Entertainment Tonight близкие к изданию источники сообщили, что инициатором расставания стала российская супермодель Ирина Шейк. По словам инсайдера, причиной этому не стали слухи о возможном романе Брэдли Купера и Леди Гаги во время съемок фильма "Рождение звезды", а из-за токсичных отношений, которые продолжались уже несколько месяцев.

"Ирина искренне возлагала большие надежды на их совместное будущее и чувствовала, что, как только ребенок родится, они найдут время жениться, но этого так и не произошло. Она ожидала большего от Брэдли во всех смыслах. Но она была несчастна, потому что он слишком много времени уделял работе", – заявил один из инсайдеров издания.

Источник также добавил, что недоразумения между ними возникли уже давно. Однако пара пытались просто этого не показывать на публике.

"Недавно Ирина решила, что этого достаточно. Она не чувствует, что получает тот уровень поддержки, и бесконечные разногласия сделали их жизнь невыносимой. Они очень разные люди, и как только они поняли, что вместе их держит только дочь Леа, стало ясно, что лучше разойтись", – говорится в издании.

Пока неизвестно, что стало главной причиной в завершении отношений, однако еще до официального объявления пары о разрыве СМИ говорили, что они уже давно не живут вместе и их гражданский брак держится на волоске.