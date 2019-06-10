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Джастин Бибер вызвал известного актера на бой

Джастин Бибер вызвал известного актера на бой
11:05 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 25-летний исполнитель обратился к 56-летнему актеру в Twitter и предложил ему сразиться с ним на ринге.

Непонятно, что ударило в голову Джастину Биберу, но он бросил вызов самому Тому Крузу. 

Идея Джастина Бибера может оказаться невыполнимой. Певец вызвал Тома Круза на поединок в восьмиугольном ринге, где проводят бои без правил.

С чего 25-летний исполнитель решил, что сумеет одолеть звезду боевиков — неизвестно, однако сообщение Бибера было весьма самоуверенным. Пользователи быстро отреагировали на инцидент и сошлись во мнении, что Джастин совершил большую ошибку. "Том Круз не только непревзойденная машина силы и скорости, но еще и безумный и не подверженный страху смерти человек. Удачи, Джастин", — саркастично заметил один из поклонников актера. Другой фанат дополнил его слова: "Круз сам выполняет опасные трюки и рискует жизнью, а чем занимается этот мальчишка?". 

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Тем не менее, смелости Биберу было не занимать, поскольку певец обратился к президенту UFC Дэйне Уайту с предложением организовать звездный бой. Ни он, ни Том не отреагировали на его сообщение, зато отозвался Конор МакГрегор. Популярный боец написал, что если Круз действительно решит принять вызов Джастина, то он сам организует для них поединок.

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Том Круз, Джастин Бибер, Знаменитости, Бой.
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