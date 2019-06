Джастин Бибер вызвал известного актера на бой

Непонятно, что ударило в голову Джастину Биберу, но он бросил вызов самому Тому Крузу.

Идея Джастина Бибера может оказаться невыполнимой. Певец вызвал Тома Круза на поединок в восьмиугольном ринге, где проводят бои без правил.

С чего 25-летний исполнитель решил, что сумеет одолеть звезду боевиков — неизвестно, однако сообщение Бибера было весьма самоуверенным. Пользователи быстро отреагировали на инцидент и сошлись во мнении, что Джастин совершил большую ошибку. "Том Круз не только непревзойденная машина силы и скорости, но еще и безумный и не подверженный страху смерти человек. Удачи, Джастин", — саркастично заметил один из поклонников актера. Другой фанат дополнил его слова: "Круз сам выполняет опасные трюки и рискует жизнью, а чем занимается этот мальчишка?".

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?