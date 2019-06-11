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От любви до ненависти: Эдгар Каминский впервые прокомментировал развод со Славой из "НеАнгелов"

От любви до ненависти: Эдгар Каминский впервые прокомментировал развод со Славой из "НеАнгелов"
11:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известный врач впервые прокомментировал скандальные слухи, опубликовав фото с детьми.

Знаменитый в Украине пластический хирург Эдгар Каминский разводится со своей женой и участницей группы "НеАнгелы". 

Новость о вероятном разводе Славы из "НеАнгелов" и Эдгара Каминского взорвала сеть около недели назад. На официальном сайте Подольского районного суда появилось заявление, искателем которого является знаменитый пластический хирург.

Собрание, на котором будет рассматриваться расторжение брака, состоится в среду, 12 июня. За время, пока в сети бурно обсуждают расставание звездной пары, они не дали ни одного официального комментария представителям СМИ. Однако за день до встречи в суде со своей женой и известной певицей Славой Каминской ее муж опубликовал фото с сыном на своей странице в Instagram, трогательно прокомментировав его. 

 
 
 
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Самые добрые и искренние эмоции - детские Желаем всем хорошего настроения. Помните - все к лучшему ✌️

Публикация от Edgar KAMINSKYI (@edgar_kaminskyi)

Трудно поверить: Слава Каминская и ее муж подают на развод

Самые добрые и искренние эмоции – детские. Желаем всем хорошего настроения. Помните – все к лучшему, – написал Эдгар Каминский.

Как сообщалось ранее, украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала пикантное фото, которым восхитились ее поклонники. 

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Развод, Знаменитости, НеАнгелы, Эдгар Каминский, Слава Каминская.
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