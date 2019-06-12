Слава Каминская прокомментировала развод, невнятно указав на недоразумения в семье

Новости шоу бизнеса: Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская в канун рассмотрения заявления о разводе опубликовала веселый снимок и необычно прокомментировала его.

О разводе Эдгара и Славы Каминской заговорили около недели назад. На сайте Подольского районного суда появилось заявление, истцом в котором выступил известный пластический хирург. Также в день рассмотрения заявления он впервые рассказал о разводе с женой, официально подтвердив его, а Слава Каминская все еще завуалировано комментирует свои фото.

До момента, когда Эдгар Каминской признался о расставании, он обнародовал веселый снимок с сыном, который подписал словами: "Все к лучшему". После чего его жена подхватила позитивный настрой и пополнила свою Instagram-страницу не менее забавной фотографией, двусмысленно прокомментировав ее.

"На этом месте могла бы быть ЧБшечка, под ней печальная цитата, из стратегически завуалированным месседжем, направленным в целевую аудиторию. Но ... Человек собаке друг, а зомби зомби зомби", – написала Слава Каминская.

Ранее, Эдгар Каминский впервые откровенно написал о разводе со Славой и о том, почему принял такое решение. По его словам, впервые о расставании он задумался в 2017 году.