Пока жена в декрете: принц Гарри на благотворительной вечеринке в Лондоне

Новости шоу бизнеса: Герцог Сасссекский вынужден исполнять королевский долг уже за троих.

Поэтому ему приходится оставлять сына Арчи и жену Меган Маркл дома, в Фрогмор-Хаусе, а самому посещать официальные и другие мероприятия. Накануне принц Гарри посетил благотворительную вечеринку, которая проходила в Лондоне.

Несмотря на то, что Меган Маркл уже совершила первый официальный выход после родов, она до сих пор находится в декретном отпуске и не посещает мероприятия вместе с другими членами королевской семьи. А вот ее муж принц Гарри обязан выполнять прямые обязанности члена монаршей семьи. Накануне он посетил благотворительную вечеринку, на которой были звезды мирового масштаба.

Концерт, целью которого является собрать средства для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, состоялся в Лондоне. Хедлайнером вечера была популярная британская певица Рита Ора. Во время встречи с исполнительницей принц Гарри обнял ее, как близкую давнюю подругу.

Средства, которые организаторам концерта удалось собрать, будут переданы в благотворительный фонд под названием Sentebale. Стоит отметить, что его основателем является принц Гарри и принц Королевства Лесото – Сиисо.