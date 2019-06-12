Made by Sport: герцог Сассекский организовал благотворительную кампанию

Новости шоу бизнеса: Принц Гарри, активный игрок в поло и покровитель регби, объединился с профессиональными боксерами Энтони Джошуа и Николой Адамс.

Герцог Сассекский, который продолжает выполнять свои королевские обязанности, запустил новую кампанию "Made by Sport", объединяющую многие благотворительные организации, которые поддерживают молодежь с неблагополучных семей в спорте.

Принц Гарри является любителем таких спортивных игр как поло, а также есть покровителем Rugby Football Union (Регбийный союз), заручился поддержкой с профессиональными боксерами Энтони Джошуа, который выступает в тяжелой весовой категории, и Николой Адамс - двукратной олимпийской чемпионкой.

Встреча проходила в Black Prince Trust в Лондоне, где собрались молодые люди, интересующиеся спортом.

Принц Гарри выступил с речью, в которой рассказал о пользе спорта: "Вы можете определить людей, которые занимались спортом в своей жизни с раннего возраста по сравнению с людьми, которые не занимались спортом. У меня нет проблем с тем, чтобы сказать, как выбор правильных ценностей в саморазвитии влияет на жизнь, и если в вашей жизни нет спорта, то это будет очень изолированным путешествием".

"Мы несем ответственность за эту кампанию, чтобы гарантировать людям из всех слоев общества, в каждом уголке этой страны, что им на самом деле предоставляется возможность сиять и процветать", - продолжил принц Гарри.

Герцог Сассекский добавил, что занятия спортом обеспечивают "связь с человеком" для поддержания здоровья и активности: "Это о сообществе. Речь идет о предоставлении возможности молодежи повсеместно быть частью чего-то. То, что они могут не получить в своем собственном доме. Но в тот момент, когда они входят в двери спортивного клуба, спортзала, они внезапно становятся частью команды. У них есть эта человеческая связь, которой у них никогда не было бы. Это изменит и спасет многие жизни."