Влад Яма похвастался стальными мышцами: фото

Новости шоу бизнеса: Сфотографировал Влад сам себя в зеркало и в кадр попали подкачанные бицепсы танцовщика.

Украинский хореограф и шоумен Влад Яма опубликовал новый снимок в своем Instagram.

Украинский танцовщик и хореограф Влад Яма держит подробности личной жизни под большим секретом. Долгое время публика была не в курсе, что у него есть жена, а лицо своего сына он так до сих пор и не показывал. На любых совместных снимках звезды с семьей мальчик всегда повернут спиной к кадру, так что никто до сих пор не видел, как выглядит их с Лилианной (женой Ямы — прим. ред.) сынок. А недавно Влад Яма разоткровенничался с подписчиками и показал своих маму и бабушку.

Сегодня, 13 июня, Влад Яма опубликовал новый снимок в своем Instagram. На нем хореограф запечатлен в спортивном зале, который находится в Киеве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Бодрое утро!.. Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official) 12 Июн 2019 в 11:28 PDT

"Бодрое утро!" — подписал снимок Влад Яма.

Подписчики принялись отвечать хореографу: "Бодрое утро это всегда хорошо", "Класс", "Замріявся", "Дякую і навзаєм!", "Хорошей тренировки!", "Подозреваешь себя в измене себе?".