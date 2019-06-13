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Четверг, 13.06.2019
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Влад Яма похвастался стальными мышцами: фото

Влад Яма похвастался стальными мышцами: фото
14:31 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сфотографировал Влад сам себя в зеркало и в кадр попали подкачанные бицепсы танцовщика.

Украинский хореограф и шоумен Влад Яма опубликовал новый снимок в своем Instagram.

Украинский танцовщик и хореограф Влад Яма держит подробности личной жизни под большим секретом. Долгое время публика была не в курсе, что у него есть жена, а лицо своего сына он так до сих пор и не показывал. На любых совместных снимках звезды с семьей мальчик всегда повернут спиной к кадру, так что никто до сих пор не видел, как выглядит их с Лилианной (женой Ямы — прим. ред.) сынок. А недавно Влад Яма разоткровенничался с подписчиками и показал своих маму и бабушку.

Сегодня, 13 июня, Влад Яма опубликовал новый снимок в своем Instagram. На нем хореограф запечатлен в спортивном зале, который находится в Киеве.  

 
 
 
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Бодрое утро!..

Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

Хореограф Влад Яма был замечен с бутылкой алкоголя

"Бодрое утро!" — подписал снимок Влад Яма.

Подписчики принялись отвечать хореографу: "Бодрое утро это всегда хорошо", "Класс", "Замріявся", "Дякую і навзаєм!", "Хорошей тренировки!", "Подозреваешь себя в измене себе?".

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Все по теме:

Мышцы, Спорт, Знаменитости, Хореограф, Бицепсы, Влад Яма, Танцор.
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