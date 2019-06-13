"Как гопник": Светлана Лобода в очередной раз удивила подписчиков своим фото

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Светлана Лобода опубликовала дерзкий снимок в Instagram.

Украинская певица Светлана Лобода уже несколько лет не посещает территорию Украины. Она живет в США, а работает преимущественно на российский рынок. Также артистка много гастролирует со своими шоу по Европе, однако на днях в Сети появилась информация, что вероятнее всего в скором времени это прекратится из-за скандального поведения "суперзвезды".

В конце апреля на Лободу подали в суд организаторы ее концертов в Европе, объяснив это тем, что она и ее команда много раз срывала мероприятия без уважительных причин, а по личной прихоти.

Тем не менее Светлана Лобода продолжает собирать тысячи лайков от фанатов. Так, вчера, 12 июня, певица опубликовала в своем Instagram весьма дерзкий снимок. На нем она запечатлена в леопардовом спортивном костюме и сидя на корточках. Также Светлана дополнила образ модными солнцезащитными очками.

"Sunset ", - написала под фото певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Sunset Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 12 Июн 2019 в 7:49 PDT

Подписчики звезды принялись обсуждать новый снимок: "Чисто Мама босс", "Света, ты как гопник", "Ох Света! Любишь же ты дразнить", "Леди-гопник", "Приблатненная Лобода", "А девочка созрела ой созрела","Может семок?".

Напомним, что совсем недавно Сергей Лазарев поскандалил со Светланой Лободой за кулисами российской музыкальной премии "Муз-ТВ".Причиной звездной разборки, как считают коллеги обоих артистов, стало недовольство Лазарева тем, что Лободе в финале церемонии предоставили возможность исполнить целый сет из 6 песен, тогда как Сергей из-за технических проблем выступить со своим "евровидийным" номером вообще не смог.