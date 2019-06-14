Бритни Спирс показала ягодицы и бедра

Новости шоу бизнеса: Новые снимки Бритни опубликовала на своей странице в Instagram.

Певица Бритни Спирс в течение последнего года пережила сложные испытания: лечение в психиатрической клинике, судебные заседания, публичные обсуждения ее здоровья. Но в течение этого времени артистку поддерживал ее возлюбленный 25-летний Сэм Асгари.

Бритни и Сэм после крупных скандалов поехали отдохнуть в Майами, чтобы насладиться солнцем, морским побережьем и любовью.

На снимках Спирс позирует в ярком купальнике, который состоит из желтого бюстгальтера на одно плечо и черных бикини. Ее муж, который моложе певицы на 10 лет, на фото появился лишь в красных плавках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Miami with mi amor @samasghari Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 11 Июн 2019 в 10:48 PDT

Звезда в очередной раз продемонстрировала спортивную и соблазнительную фигуру, показав "хейтерам" и поклонникам, что чувствует себя намного лучше, чем последние месяцы.

"Майами с моим любимым", – лаконично прокомментировала Бритни свои снимки.