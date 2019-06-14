Как романтично: Никита Добрынин и Даша Квиткова поделились очень теплым видео

Новости шоу бизнеса: Победительница проекта «Холостяк» Даша Квиткова и Никита Добрынин порадовали фанатов.

24 мая в эфире телеканала СТБ показали последний выпуск девятого сезона шоу Холостяк. В финале Никита Добрынин выбрал Дашу Квиткову, с которой ему удалось построить самые теплые доверительные отношения в ходе проекта.

На пост-шоу "Як вийти заміж" Никита и Даша появились вместе с сообщили всем фанатам радостную новость - они до сих пор вместе. Рассказали они и о сложностях отношений во время того, пока шоу еще шло по телевидению. Даша вынуждена была ходить везде с капюшоном на голове, а также не выдавать эмоций на публике.

Сегодня, 14 июня, Даша Квиткова опубликовала в своем Instagram трогательное и загадочное видео, на котором засветился Никита Добрынин. Видеозапись была сделана в одном из столичных ресторанов, где экс-Холостяк был ведущим, а его возлюбленная оказывала моральную поддержку. На видео молодые люди стоят под взрывающимися салютами.

Поклонники пары принялись обсуждать новое видео: "Как будто видео с вашей свадьбы", "Просто створені один для одного", "Надеюсь в скором времени мы увидем походее видео с Вашей свадьбы! И Вы утрете нос всем хейтерам которые рассказывают сто "холостяк" это постановочное шоу", "Поздравляю!! Слезы навернулись, глядя на двух счастливых и влюбленных людей".

Напомним, что главный герой девятого сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин поделился в своем Instagram чувствами к победительницу проекта Даше Квитковой.