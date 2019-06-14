По-настоящему летнее фото от Гайтаны, которая не скрывает свою идеальную фигуру

Новости шоу бизнеса: Фото 40-летней Гайтаны в купальнике еще более жаркое, чем погода в Украине.

Да-да, эта экзотическая красавица в последнее время не на шутку разошлась. И начала все регулярнее радовать своих фолловеров hot снимками, где демонстрирует невероятной красоты ножки.

Однако на этот раз красавица просто ошеломила пользователей снимком в Instagram, где продемонстрировала не только ножки, но и свою фигурку в черном сплошном купальнике. И она очень даже горячая.

А рождение дочери Сапфир-Николь, которой скоро исполнится 2 годика, не повлияло на желание Гайтаны ходить в тренажерку. А это и видно!

"Вы любите загорать? Не упускайте лето", - подписала снимок красавица.

Напомним, что певица Гайтана кардинально сменила прическу, став похожей на африканку. Преображение артистки вызвало бурный восторг в Сети.

Популярная украинская певица Гайтана, ставшая известной после исполнения хитов "Самотня босса" и "Слідом за тобою", в последнее время реже выступает на просторах родной страны. Артистка взяла псевдоним Essami и отправилась покорять Запад. Вместе с новым этапом в творчестве к ней пришел и новый имидж.