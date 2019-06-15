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"Черная пантера" полностью обнажилась в кенийской пустыне

"Черная пантера" полностью обнажилась в кенийской пустыне
19:02 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась для июльского номера журнала Vogue.

На новом снимке звезда предстала абсолютно голой, повернувшись при этом спиной к камере. Единственной вещью, которая присутствует на теле модели, есть тоненькое, золотое украшение. Примечательно, что сама фотоссесия проходила в пустыне.

49-летняя Наоми Кэмпбелл не стесняется показывать стройную фигуру на обозрение. Обложка июльского номера известного британского журнала Vogue.

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Поклонники британской супермодели не стесняются в похвальных отзывах: "Наоми, ты просто королева!", "У тебя идеальное тело, Наоми", "Кто сказал, что не бывает ничего идеального? Ты икона и всегда ей будешь!".

 
 
 
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First drop of Golden Hour BTS in Kenya for @britishvogue July 2019 #NAOMIAFRICA

Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

Ранее мы писали, что супермодели снялись в "экологической" фотосессии для обложки журнала Elle. Главными героинями нового выпуска стали такие известные модели как Жизель Бундхен, Наоми Кэмпбелл, Даутцен Крус и Аней Рубик.

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Vogue, Наоми Кэмпбелл, Пустыня, Naomi Campbell, Голая, Черная Пантера, Новое фото, Британская супермодель.
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