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Полгода тюрьмы за ужин с Путиным: Орнелле Мутти вынесен приговор

Полгода тюрьмы за ужин с Путиным: Орнелле Мутти вынесен приговор
19:31 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Итальянской актрисе Орнелле Мути был вынесен приговор, согласно которому она получила полгода тюремного срока и штраф.

Связано это с тем, что знаменитость не явилась на спектакль в городе Порденоне, предоставив фальшивую справку. Вместо спектакля она поужинала с Владимиром Путиным.

Об этом пишет Gossip Fanpage. Ужин являлся благотворительным и проходил в 2010 году в Санкт-Петербурге. На тот момент Путин занимал пост премьер-министра.

Иск против актрисы был подан администрацией театра Верди, где она должна была выступать. Сама Мути заявляла, что заболела ларингофарингитом, и работать не могла. В то же время на благотворительном ужине ей не нежно было говорить.

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Напомним, что ушел из жизни режиссер фильма "Укрощение строптивой". Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался на 97-м году жизни. Об этом сообщил в субботу мэр Флоренции Дарио Нарделла в Twitter.

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Суд, Приговор, Орнелла Мути, Орнелла Мутти, Ужин с Путиным.
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