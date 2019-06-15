Скачать
Суббота, 15.06.2019
Сборная Украины U20 - чемпион мира по футболу
Сборная Украины U20 - чемпион мира по футболу
Конституционность роспуска Рады: КСУ продолжит рассмотрение дела 18 июня
Роспуск Рады: КСУ продолжит рассмотрение дела 18 июня
Далакян - Таворнхам: онлайн-трансляция боя
Далакян - Таворнхам: онлайн-трансляция боя
Святая Троица 2019: что категорически нельзя делать в этот день
Святая Троица 2019: что категорически нельзя делать в этот день

Бритни Спирс избавилась от ненавистного человека

Бритни Спирс избавилась от ненавистного человека
21:21 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса: Бритни Спирс торжествует: человеку, который давно портил ей жизнь, придется оставить ее в покое.

По приговору суда, состоявшегося вчера в Лос-Анджелесе, бывшему менеджеру певицы - Сэму Латфи - запрещено, как минимум ближайшие пять лет, приближаться к Бритни и ее родным, а также распространять клеветнические утверждения в их адрес.

Как заявил адвокат певицы - Сэмуел Ингам, Латфи признали виновным в том, что за последнее время он неоднократно наносил Бритни "моральные и психологические травмы", хотя прекрасно знал о хрупкости ее психического равновесия.

Так, именно Латфи заставил фанатов певицы поверить в то, что она - жертва своего отца Джейми, который якобы насильно удерживал ее в психиатрической больнице, чтобы тем временем обогащаться за ее счет.

Бритни Спирс показала ягодицы и бедра
Бритни Спирс показала ягодицы и бедраЧитать полностью

В итоге даже возникло движение "Освободите Бритни", участники которого требовали принять меры против Джейми. К тому же, Латфи публиковал поддельные сообщения, которые, якобы писали родные Бритни, и сообщал ложную информацию о ее психическом состоянии.

Между прочим, Латфи уже не в первый раз играет негативную роль в судьбе певицы. Так, в свое время сообщалось, что именно Сэм стал виновником нервного срыва, перенесенного Спирс в 2008 году.

Как утверждали друзья Бритни, именно он, под предлогом заботы о своей подопечной, менеджером которой он тогда был, подсадил ее на сильнодействующие препараты, которые позволяли ему ее контролировать, но вызвали, в конечном счете, сбой в психике.

В сети появились романтические фото с совместного отдыха Бритни Спирс с ее парнем

Принятое вчера судебное решение наконец оградило Бритни от причиняющих ей вред действий бывшего менеджера. Однако адвокат Латфи уже предупредил Спирс, что его клиент готовится к апелляции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бритни Спирс, Судебное решение, Американская певица, Сэм Латфи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День медика 2019: история праздника и интересные факты о врачах
02 В Одесской и Полтавской областях назначены временные руководители
03 Гороскоп на сегодня, 15 июня 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера
05 "К черту 8 сезон": Джон Сноу извинился за финал "Игры престолов"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ситуация в Молдове: Санду хочет отставки всех судей КС
Ситуация в Молдове: Санду хочет отставки всех судей КС
Украина превращается в &quot;тропики&quot;: 16 июня жарко, местами с грозами
Украина превращается в "тропики": 16 июня жарко с грозами
Додон: Политический и конституционный кризис был преодолен
Додон: Политический и конституционный кризис был преодолен
Дмитрий Комаров женился: кем оказалась возлюбленная украинского телеведущего
Дмитрий Комаров женился: кем оказалась возлюбленная украинского телеведущего
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь