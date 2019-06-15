Бритни Спирс избавилась от ненавистного человека

Новости шоу бизнеса: Бритни Спирс торжествует: человеку, который давно портил ей жизнь, придется оставить ее в покое.

По приговору суда, состоявшегося вчера в Лос-Анджелесе, бывшему менеджеру певицы - Сэму Латфи - запрещено, как минимум ближайшие пять лет, приближаться к Бритни и ее родным, а также распространять клеветнические утверждения в их адрес.

Как заявил адвокат певицы - Сэмуел Ингам, Латфи признали виновным в том, что за последнее время он неоднократно наносил Бритни "моральные и психологические травмы", хотя прекрасно знал о хрупкости ее психического равновесия.

Так, именно Латфи заставил фанатов певицы поверить в то, что она - жертва своего отца Джейми, который якобы насильно удерживал ее в психиатрической больнице, чтобы тем временем обогащаться за ее счет.

В итоге даже возникло движение "Освободите Бритни", участники которого требовали принять меры против Джейми. К тому же, Латфи публиковал поддельные сообщения, которые, якобы писали родные Бритни, и сообщал ложную информацию о ее психическом состоянии.

Между прочим, Латфи уже не в первый раз играет негативную роль в судьбе певицы. Так, в свое время сообщалось, что именно Сэм стал виновником нервного срыва, перенесенного Спирс в 2008 году.

Как утверждали друзья Бритни, именно он, под предлогом заботы о своей подопечной, менеджером которой он тогда был, подсадил ее на сильнодействующие препараты, которые позволяли ему ее контролировать, но вызвали, в конечном счете, сбой в психике.

Принятое вчера судебное решение наконец оградило Бритни от причиняющих ей вред действий бывшего менеджера. Однако адвокат Латфи уже предупредил Спирс, что его клиент готовится к апелляции.