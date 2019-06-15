Доходы миллионеров: Иванка Трамп заработала огромное состояние за 2018 год

Она активно путешествует вместе со своим влиятельным отцом и представляет его интересы на официальных встречах. В то же время никакой платы за свою работу Иванка не получает.
Безумная прибыль ее и Джареда Кушнера - это доход от акций, которыми пара владеет. В частности, гостиничный бизнес Trump International в Вашингтоне, где Иванка Трамп имеет долю в 7,5%, принес 4 миллиона долларов. Еще до 5 миллионов она получила от линии брендовой одежды и ювелирных изделий, которые ей принадлежат.
Большой доход принесли трасты Джареда Кушнера. Семейный бизнес мужа в сфере недвижимости принес паре от 12 до 74 миллионов долларов. В целом же состояние Джареда и Иванки оценивают от 229 до 786 миллионов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Несмотря на такие потрясающие суммы знаменитые американские супруги имеют большую благосклонность у общественности. Все потому, что Джаред Кушнер и Иванка Трамп ведут довольно скромную жизнь. Пара предпочитает скромным пикник на дни рождения детей, вместо громких праздников, а комнаты их детей оборудованы мебелью, которую могут позволить себе любые американцы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее мы писали, что американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выступила в Белом доме. Светская львица Ким Кардашьян в своем выступлении выразила надежду, что американские власти помогут тем, кто покидает тюрьму, найти работу и будут способствовать их последующему становлению в жизни.