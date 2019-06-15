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Доходы миллионеров: Иванка Трамп заработала огромное состояние за 2018 год

Доходы миллионеров: Иванка Трамп заработала огромное состояние за 2018 год
21:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Как сообщает Axios, официально Иванка Трамп занимает должность советника в Белом доме.

Она активно путешествует вместе со своим влиятельным отцом и представляет его интересы на официальных встречах. В то же время никакой платы за свою работу Иванка не получает.

Безумная прибыль ее и Джареда Кушнера - это доход от акций, которыми пара владеет. В частности, гостиничный бизнес Trump International в Вашингтоне, где Иванка Трамп имеет долю в 7,5%, принес 4 миллиона долларов. Еще до 5 миллионов она получила от линии брендовой одежды и ювелирных изделий, которые ей принадлежат.

Большой доход принесли трасты Джареда Кушнера. Семейный бизнес мужа в сфере недвижимости принес паре от 12 до 74 миллионов долларов. В целом же состояние Джареда и Иванки оценивают от 229 до 786 миллионов.

 
 
 
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Hot date!

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

Несмотря на такие потрясающие суммы знаменитые американские супруги имеют большую благосклонность у общественности. Все потому, что Джаред Кушнер и Иванка Трамп ведут довольно скромную жизнь. Пара предпочитает скромным пикник на дни рождения детей, вместо громких праздников, а комнаты их детей оборудованы мебелью, которую могут позволить себе любые американцы.

 
 
 
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We may need to bring the crib back...

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

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Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

Ранее мы писали, что американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выступила в Белом доме. Светская львица Ким Кардашьян в своем выступлении выразила надежду, что американские власти помогут тем, кто покидает тюрьму, найти работу и будут способствовать их последующему становлению в жизни.

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Все по теме:

Доходы, Состояние, Иванка Трамп, Джаред Кушнер, Дочь Президента США.
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