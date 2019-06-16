Настя Каменских поделилась своими планами на лето

Новости шоу бизнеса: Настя Каменских продолжает воплощать намеченные цели на лето.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, мотивирует своих подписчиков правильно питаться, заниматься спортом и воплощать свои планы. Так, звезда на своей странице в Instagram отметила, что лето — прекрасная пора для занятий на свежем воздухе и призналась, что любит делать она.

Настя Каменских поделилась, что обожает кататься на самокате и поставила себя за цель летом наслаждаться ездой на нем. По словам певицы, кататься на самокате она предпочитает наедине, тогда есть возможность подумать о чем-то своем.

"Лето — идеальная пора, чтобы активно проводить время на свежем воздухе. Можно бегать, играть в теннис, волейбол, кататься на велосипеде, самокате или скейте. Я вот люблю самокат, и поставила себе цель в рамках челленджа #обіцяюзаліто больше на нем кататься. Вот постепенно воплощаю ее в жизнь. Вы спросите когда я успеваю? Каждый раз, когда появляется случай: беру на прогулку с Мими и она смешно бежит рядом, пока я еду, да и просто катаюсь, когда хочется немного подумать наедине. Мне в кайф, поэтому и дальше буду продолжать свои поездки. А вы уже выполняете свои цели #обіцяюзаліто?", — подписала фото Настя Каменских.

На снимке артистка предстала в салатовых облегающих шортах и молочной свободной футболке, дополнив образ белыми с салатовыми вставками кроссовками. Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию Насти и отметили, что в одежде она выглядит намного лучше.

"Уррра, Настя в одежде", "Спасибо за челлендж. Участвую) тоже наставила себе кучу целей) а ты умничка, совершенствуешься", "Как Вам идет быть одетой)))", "Да-да, надо же она одета! Она ли это?", "Это все очень хорошо, ну когда выходишь на улицу то теряешь сознания от жары, до тенниса ноги не доходят ", "Одетая Настя — это супер! Не раздевайся больше", — говорится в комментариях.