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Безудержное веселье: Настя Каменских показала новые кадры с девичника

Безудержное веселье: Настя Каменских показала новые кадры с девичника
21:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских обнародовала новые кадры со своего девичника.

После женитьбы Потапа и Насти Каменских прошел почти месяц, но пара до сих пор делится фотографиями с празднования свадьбы и вечеринок, которые устраивали перед церемонией.

На днях Настя Каменских опубликовала видео первой части со своего девичника, который для нее устроили ее подруги. Как заявила певица, вторая часть была не для камер и "то, что было на девичнике, останется только на девичнике". Однако, похоже, у Насти нашлось еще несколько фотографий, которыми она готова поделиться со своими поклонниками.

Так, в Instagram-Stories поп-исполнительница добавила черно-белые снимки, на которых ее обозначили ее фанаты. На фото Настя Каменских предстала в белом платье на запах, в котором собственно и праздновала свой девичник, а также с короной и имитируемой фатой на голове.

Настя Каменских поделилась своими планами на лето

Также появилось немало фотографий по хештегу #nkbrideparty, которыми делились подруги новоиспеченной невесты.

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Знаменитости, Звезды, Настя Каменских, Певица, Украинская певица, Instagram звезд.
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