Безудержное веселье: Настя Каменских показала новые кадры с девичника

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских обнародовала новые кадры со своего девичника.

После женитьбы Потапа и Насти Каменских прошел почти месяц, но пара до сих пор делится фотографиями с празднования свадьбы и вечеринок, которые устраивали перед церемонией.

На днях Настя Каменских опубликовала видео первой части со своего девичника, который для нее устроили ее подруги. Как заявила певица, вторая часть была не для камер и "то, что было на девичнике, останется только на девичнике". Однако, похоже, у Насти нашлось еще несколько фотографий, которыми она готова поделиться со своими поклонниками.

Так, в Instagram-Stories поп-исполнительница добавила черно-белые снимки, на которых ее обозначили ее фанаты. На фото Настя Каменских предстала в белом платье на запах, в котором собственно и праздновала свой девичник, а также с короной и имитируемой фатой на голове.

Также появилось немало фотографий по хештегу #nkbrideparty, которыми делились подруги новоиспеченной невесты.