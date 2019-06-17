Как изменилась звезда "Папиных дочек" Настя Сиваева

Новости шоу бизнеса: Чем сейчас занимается Сиваева можно судить только по ее Instagram.

Девушка забросила актерскую карьеру и теперь практически не появляется на публике.

Детство маленькой Насти было весьма насыщенным: девочка одновременно училась и актерскому мастерству, и танцам, а вместе с тем была и ученицей модельной школы Вячеслава Зайцева. Все это принесло свои плоды, и уже в 2003 году, в возрасте двенадцати лет, снялась в одной из главных ролей в фильме "Слова и музыка". А уже в 2005 на нее обратил внимание Борис Грачевский, пригласивший юную звездочку поучаствовать в съемках "Ералаша", где Настя впервые получала широкую известность.

Однако настоящим "прорывом" в ее творческой карьере стала роль Даши Васнецовой в ситкоме "Папины дочки". Именно благодаря ей Настя Сиваева стала по-настоящему популярной: стиль гота-подростка Даши копировали девочки всего СНГ, а ее шутки цитируются и до сих пор.

Сейчас же Настю не встретишь на светских тусовках: девушка предпочла спокойный образ жизни, отказавшись от актерской карьеры.

Как сообщалось ранее, Крис Хемсворт ― один из ярчайших актеров Голливуда, прославившийся благодаря роли Тора в блокбастерах Marvel. В юности же обаятельному австралийцу приходилось соглашаться на любую работу, чтобы иметь карманные деньги.