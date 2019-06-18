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"Ты стал для меня всем миром": Александра Кучеренко трогательно поздравила мужа с днем рождения

"Ты стал для меня всем миром": Александра Кучеренко трогательно поздравила мужа с днем рождения
22:08 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Ведущему проекта "Мир наизнанку" исполнилось 36 лет.

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко трогательно поздравила с днем рождения своего мужа, телеведущего Дмитрия Комарова.

17 июня ведущему проекта "Мир наизнанку" исполнилось 36 лет. По случаю праздника модель опубликовала совместное фото с супругом, которое сопроводила теплыми словами.

"Поздравляю тебя с нашим праздником! Нашим, ведь теперь есть только "мы". Ты стал для меня всем миром и каждый день открываешь свой мир мне. Вместе мы отправились в лучшее путешествие, которое только может быть, - наша жизнь. Счастливая, радостная, яркая, нескучная, удивительная, захватывающая - пусть она будет именно такой! Люблю", - написала Александра.

 
 
 
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Сегодня для меня очень важный и радостный день - День рождения моего самого любимого человека, самого близкого друга, моей родной души, моего мужа)) @komarovmir, поздравляю тебя с нашим праздником! Нашим, ведь теперь есть только «мы»)) Ты стал для меня всем миром и каждый день открываешь свой мир мне. Вместе мы отправились в лучшее путешествие, которое только может быть, - наша жизнь. Счастливая, радостная, яркая, нескучная, удивительная, захватывающая - пусть она будет именно такой! Люблю P.S. Кто хочет поздравить Димку - читайте на его страничках, как это можно сделать!

Публикация от Alexandra Kucherenko (@aakucherenko)

День рождения Дмитрия Комарова: подробности празднования

Александра и Дмитрий два года скрывали свой роман и даже на проекте "Танці з зірками" никто и догадаться не мог, что они - пара. А на днях влюбленные признались, что стали мужем и женой. Модель и телеведущий расписались в Киеве, а венчание прошло в Иерусалиме.

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Модель, День рождение, Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко.
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