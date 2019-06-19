"Она честна со всеми": Эмили Ратаковски похвалила популярную комедиантку

Новости шоу бизнеса: Кажется, что представить себе более непохожих друг на друга звезд, чем Эмили Ратаковски и Эми Шумер, просто невозможно.

Тем не менее, 28-летняя модель и 38-летняя актриса не только коллеги по фильму "Красотка на всю голову", но и приятельницы. В разговоре с журналистами на премьере своей новой ленты Ратаковски похвалила звезду за честность и смелые образы.

В Нью-Йорке прошла премьера фильма "Искусство обмана", в котором Эмили снялась вместе со звездой "Дивергента" Тео Джеймсом. В разговоре с журналистами модель упомянула свою бывшую коллегу Эми Шумер, которая недавно стала матерью: "Я думаю, она великолепна. Мне нравится, насколько она честна со всеми. Это очень круто". Не все пользователи в сети могут назвать откровения и поведение комедиантки честностью, а не привлечением внимания к своей персоне. Напомним, до рождения сына Шумер пробежалась голой по полю, рекламируя новый стенд-ап, а теперь публикует фото в специальном нижнем белье, с молокоотсосом и не только.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 5 weeks. Hospital underwear for life! Публикация от @ amyschumer 8 Июн 2019 в 11:24 PDT

В каком-то смысле популярная модель тоже можно назвать откровенной с поклонниками.

Напомним, что Джим Керри рассказал о том, почему отказывает фанатам в селфи. В разговоре с изданием The Hollywood Reporter звезда фильма "Всегда говори да" признался, что просить у него общий снимок бесполезно.