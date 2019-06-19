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Среда, 19.06.2019
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"Она честна со всеми": Эмили Ратаковски похвалила популярную комедиантку

"Она честна со всеми": Эмили Ратаковски похвалила популярную комедиантку
19:23 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Кажется, что представить себе более непохожих друг на друга звезд, чем Эмили Ратаковски и Эми Шумер, просто невозможно.

Тем не менее, 28-летняя модель и 38-летняя актриса не только коллеги по фильму "Красотка на всю голову", но и приятельницы. В разговоре с журналистами на премьере своей новой ленты Ратаковски похвалила звезду за честность и смелые образы.

В Нью-Йорке прошла премьера фильма "Искусство обмана", в котором Эмили снялась вместе со звездой "Дивергента" Тео Джеймсом. В разговоре с журналистами модель упомянула свою бывшую коллегу Эми Шумер, которая недавно стала матерью: "Я думаю, она великолепна. Мне нравится, насколько она честна со всеми. Это очень круто". Не все пользователи в сети могут назвать откровения и поведение комедиантки честностью, а не привлечением внимания к своей персоне. Напомним, до рождения сына Шумер пробежалась голой по полю, рекламируя новый стенд-ап, а теперь публикует фото в специальном нижнем белье, с молокоотсосом и не только.

 
 
 
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Guys what are we doing tonight? #schumerpump #ootd @stassischroeder

Публикация от @ amyschumer

Звезда "Великолепного века" поделился трогательным фото со своим сыном

 
 
 
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5 weeks. Hospital underwear for life!

Публикация от @ amyschumer

В каком-то смысле популярная модель тоже можно назвать откровенной с поклонниками.

 
 
 
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Felt like a princess thanks to @princessbermuda we loved it here so much

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Напомним, что Джим Керри рассказал о том, почему отказывает фанатам в селфи. В разговоре с изданием The Hollywood Reporter звезда фильма "Всегда говори да" признался, что просить у него общий снимок бесполезно.

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Американская актриса, Эми Шумер, Емили Ратаковски, Красотка на всю голову.
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