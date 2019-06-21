Скачать
Пятница, 21.06.2019
В ЦИК поданы документы для регистрации мажоритарщиков от партии "Слуга народа"
В ЦИК поданы документы для регистрации мажоритарщиков от партии "Слуга народа"
Кубив: За три года правительство обеспечило плюс 8,4% ВВП
Кубив: За три года правительство обеспечило плюс 8,4% ВВП
Европейские игры: Украина обыграла Францию в баскетболе 3х3
Европейские игры: Украина обыграла Францию в баскетболе 3х3
Дочь Елены Кравец поразила Сеть красотой
Дочь Елены Кравец поразила Сеть красотой

Дочь топ-модели Алессандры Амбросио дебютировала на подиуме

Смотрите фото (3)
Дочь топ-модели Алессандры Амбросио дебютировала на подиуме
11:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: О радостном событии для себя и своих поклонников Алекссандра Амбросио сообщила на своей странице в Instagram.

Обычно звездные дети с детства вдохновляются успехом родителей и в будущем мечтают стать такими же, как они. Не удивительно, что 10-летняя Аня Луиза Амбросио выбрала тот же путь, что и ее звездная мама. В таком юном возрасте девочка уже дебютировала на подиуме.

Бразильская супермодель опубликовала короткие видео в Instagram-Stories, на которых предстала ее 10-летняя дочь Аня Луиза.

Дебют девочки состоялся на подиуме во Флоренции, в Италии. Аня Луиза дефилировала в нарядах от итальянского бренда детской одежды Monnalisa. Дочь известной супермодели уверенно чувствовала себя перед камерами и приглашенными гостями.

Модницы: Ирина Шейк прогулялась по улицам Нью-Йорка с дочерью в платьях Burberry

Вероятно, звездная мамочка дала ей несколько уроков перед первым выходом. В своих Instagram-Stories Алессандра Амбросио отметила, что очень гордится своей маленькой моделью.

Как сообщалось ранее, известная модель в очередной раз за несколько дней была замечена на прогулке с 2-летней дочерью Леей. Снова в стильном образе, и снова без Брэдли Купера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Дети, Модель, Знаменитости, Алессандра Амбросио, Дефиле.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук: Москва заставила провести парад в Киеве после аварии на ЧАЭС
02 Гороскоп на сегодня, 21 июня 2019: все знаки Зодиака
03 Киев в ОБСЕ потребовал у Москвы объяснений перевозки грузов на Донбассе
04 Бросаем курить правильно: чего не стоит делать курильщикам
05 Мендель объяснила, зачем Зеленский отменил указы предыдущих президентов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В США утвердили законопроект с $700 млн для Украины
В США утвердили законопроект с $700 млн для Украины
Погода на 21 июня: ГСЧС предупреждает о грозах и шквалах на западе Украины
ГСЧС предупреждает о грозах и шквалах на западе Украины
Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах
Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах
Официально: Принц Гарри и Меган Маркл покинули благотворительный фонд Уильяма и Кейт
Официально: Принц Гарри и Меган Маркл покинули благотворительный фонд Уильяма и Кейт
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь