Дочь топ-модели Алессандры Амбросио дебютировала на подиуме

Новости шоу бизнеса: О радостном событии для себя и своих поклонников Алекссандра Амбросио сообщила на своей странице в Instagram.

Обычно звездные дети с детства вдохновляются успехом родителей и в будущем мечтают стать такими же, как они. Не удивительно, что 10-летняя Аня Луиза Амбросио выбрала тот же путь, что и ее звездная мама. В таком юном возрасте девочка уже дебютировала на подиуме.

Бразильская супермодель опубликовала короткие видео в Instagram-Stories, на которых предстала ее 10-летняя дочь Аня Луиза.

Дебют девочки состоялся на подиуме во Флоренции, в Италии. Аня Луиза дефилировала в нарядах от итальянского бренда детской одежды Monnalisa. Дочь известной супермодели уверенно чувствовала себя перед камерами и приглашенными гостями.

Вероятно, звездная мамочка дала ей несколько уроков перед первым выходом. В своих Instagram-Stories Алессандра Амбросио отметила, что очень гордится своей маленькой моделью.

Как сообщалось ранее, известная модель в очередной раз за несколько дней была замечена на прогулке с 2-летней дочерью Леей. Снова в стильном образе, и снова без Брэдли Купера.