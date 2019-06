Чендлер изменился: Мэттью Перри ужаснул фанатов неопрятным видом

49-летний актер заметно поправился и выглядел довольно неопрятно.

Как известно, после съемок сериала "Странная парочка" в 2016 году Мэттью Перри больше не берется за телепроекты. Голливудский актер, наиболее известный по роли Чендлера в сериале "Друзья", избегает светских мероприятий и крайне редко появляется перед камерами. Однако на днях папарацци The Daily Mail сумели сфотографировать Мэттью Перри на улицах Нью-Йорка.

Опубликованные кадры ошеломили поклонников. Мэттью Перри гулял по городу в спортивных штанах, футболке и рубашке. Наряд имел неряшливый вид, а на нем виднелись светлые пятна. Журналисты обратили внимание на то, что Мэттью Перри значительно потолстел и уже давно не подстригал ногти.

Dear @CourteneyCox @LisaKudrow @DavidSchwimmer This picture is honestly so disturbing for me to see. Please just pick up the phone and call @MatthewPerry to check if he’s ok. Now more than ever #mentalhealth of our friends is so important #friends #helpmatthew pic.twitter.com/GJFDqRxWzI

— Yilmaz (@PrinceQadir1) 21 июня 2019 г.