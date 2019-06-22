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Чендлер изменился: Мэттью Перри ужаснул фанатов

Чендлер изменился: Мэттью Перри ужаснул фанатов неопрятным видом

Чендлер изменился: Мэттью Перри ужаснул фанатов неопрятным видом
16:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Пока в Голливуде активно обсуждают вероятное возобновление сериала "Друзья", один из главных героев Мэттью Перри шокировал поклонников своим видом.

49-летний актер заметно поправился и выглядел довольно неопрятно.

Как известно, после съемок сериала "Странная парочка" в 2016 году Мэттью Перри больше не берется за телепроекты. Голливудский актер, наиболее известный по роли Чендлера в сериале "Друзья", избегает светских мероприятий и крайне редко появляется перед камерами. Однако на днях папарацци The Daily Mail сумели сфотографировать Мэттью Перри на улицах Нью-Йорка.

Опубликованные кадры ошеломили поклонников. Мэттью Перри гулял по городу в спортивных штанах, футболке и рубашке. Наряд имел неряшливый вид, а на нем виднелись светлые пятна. Журналисты обратили внимание на то, что Мэттью Перри значительно потолстел и уже давно не подстригал ногти.

Вызвали тревогу и щетина, и неухоженная прическа звезды "Друзья". Следовательно немало поклонников выразили в Twitter свое беспокойство, а кое-кто даже попросил коллег Мэттью Перри, которые сейчас отдыхают в Мексике, позвонить ему.

"Дорогие Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Лайза Кудров, это фото на самом деле очень меня беспокоит. Пожалуйста, возьмите свой телевон и позвоните Мэттью Перри, чтобы убедиться, что с ним все в порядке",– написала одна из поклонниц актера.

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Известно, что длительное время Мэттью Перри борется с депрессией. Кроме этого, актер неоднократно признавался, что имеет алкогольную и наркотическую зависимости и обращался за помощью к врачам. В августе 2018 года Мэттью Перри перенес операцию на желудке.

Все свое свободное время актер посвятил работе, поэтому он может похвастаться большой фильмографией. Сериал "Друзья", фильмы "Танго втроем", "Девять ярдов", "Малыш", "Мошенники", "История Рона Кларка", "Снова 17" – это далеко не весь список кинолент, где появился Мэттью Перри. В то же время актер до 49 лет ни разу не был женат, а последний роман с актрисой Лиззи Каплан так и не перерос в брак.

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Сериал, Знаменитости, Звезды, Друзья, Мэттью Перри, Американский актер.
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