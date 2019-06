Самые запоминающие свадьбы известных личностей

7

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Трудно произносить слова "яркий" и "знаменитость" и не вспомнить об этой паре. Их свадьбе, которая состоялась в 2014 году во Флоренции, предшествовал недельный тур по Парижу и Версалю, а сама церемония вошла в спец серии шоу Keeping Up With The Kardashians. Несмотря на то, что частью свадебного торжества стало присутствие Серены Уильямс на ужине в Версальском дворце, самой яркой частью свадьбы было то, что на ней собрался весь клан Кардашьян/Дженнер.